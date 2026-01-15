Logo
Large banner

Преминуо 26-годишњи возач камиона Адмир Хуремовић

15.01.2026

11:28

Коментари:

0
Преминуо 26-годишњи возач камиона Адмир Хуремовић
Фото: Facebook

Комплетну транспортну и возачку заједницу у Босни и Херцеговини потресла је вијест о прераној смрти Адмира Хуремовића, званог Хурем, возача фирме Оникс Транспорти из Тешња.

Адмир Хуремовић је преминуо у сриједу, 14. јануара 2026. године, у 26. години живота, оставивши иза себе породицу, пријатеље, колеге и бројне људе који су га познавали и поштовали – пише Црна-Хроника.

Био је активан члан возачке заједнице, колега на којег се увијек могло рачунати, али и велики хуманитарац. Без потребе за истицањем, учествовао је у бројним хуманитарним акцијама, редовно уплаћујући добровољне прилоге и помажући другима. У кратком животном вијеку, Адмир се остварио као човјек, колега и пријатељ, оставивши снажан траг међу људима који су га познавали.

Полиција Републике Српске

Хроника

Бањалука: Ухапшено осам лица због дроге

Његов одлазак посебно је потресао колеге возаче, који се данас, на Свјетски дан возача, у тишини и с тугом опраштају од свог младог колеге. Како поручују, овако тужан Дан возача дуго се не памти.

Према информацијама са смртовнице, сахрана и укоп Адмира Хуремовића клањаће се у петак, 16. јануара 2026. године, у 14:30 сати.

У жалости су остали отац Неџад, мајка Фатима, брат Асмир са супругом Недином, д‌јевојка Емина Мешић са породицом, нана Фатима, амиџе, тетке, те остала многобројна родбина, пријатељи и комшије.

Подијели:

Тагови:

preminuo vozač

kamiondžija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма почиње? Амерички носач авиона је покренут

Свијет

Драма почиње? Амерички носач авиона је покренут

2 ч

0
Марија Кулић "ударила" на водитеља после Миљанине дисквалификације: "Тужиће Милана Милошевића!"

Сцена

Марија Кулић "ударила" на водитеља после Миљанине дисквалификације: "Тужиће Милана Милошевића!"

1 ч

0
Протест грађана због клизишта, сукоб са директором РИТЕ Угљевик

Друштво

Протест грађана због клизишта, сукоб са директором РИТЕ Угљевик

2 ч

6
Ристић најављује нови ледени талас: Биће јачи и дужи од претходног

Србија

Ристић најављује нови ледени талас: Биће јачи и дужи од претходног

2 ч

0

Више из рубрике

Протест грађана због клизишта, сукоб са директором РИТЕ Угљевик

Друштво

Протест грађана због клизишта, сукоб са директором РИТЕ Угљевик

2 ч

6
У Српској рођено 12 беба

Друштво

У Српској рођено 12 беба

4 ч

0
Почиње исплата у Српској: Спремна 52 милиона

Друштво

Почиње исплата у Српској: Спремна 52 милиона

5 ч

0
Шта урадити са старом иконом уколико неко купи нову? Једна ствар се никако не смије

Друштво

Шта урадити са старом иконом уколико неко купи нову? Једна ствар се никако не смије

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Бојић: Значајна подршка Владе Српске коју Лакташи заслужују

12

54

Станивуковић у Службеном гласнику БиХ објавио одлуку о наплати паркинга: Да ли је примјењива?

12

27

Саво Минић на конференцији за новинаре

12

20

Потврђена оптужница против Амира Пашића Фаће због насиља

12

15

Саво Минић враћа мандат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner