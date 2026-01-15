Преминуо 26-годишњи возач камиона Адмир Хуремовић

15.01.2026
Комплетну транспортну и возачку заједницу у Босни и Херцеговини потресла је вијест о прераној смрти Адмира Хуремовића, званог Хурем, возача фирме Оникс Транспорти из Тешња.
Адмир Хуремовић је преминуо у сриједу, 14. јануара 2026. године, у 26. години живота, оставивши иза себе породицу, пријатеље, колеге и бројне људе који су га познавали и поштовали – пише Црна-Хроника.
Био је активан члан возачке заједнице, колега на којег се увијек могло рачунати, али и велики хуманитарац. Без потребе за истицањем, учествовао је у бројним хуманитарним акцијама, редовно уплаћујући добровољне прилоге и помажући другима. У кратком животном вијеку, Адмир се остварио као човјек, колега и пријатељ, оставивши снажан траг међу људима који су га познавали.
Његов одлазак посебно је потресао колеге возаче, који се данас, на Свјетски дан возача, у тишини и с тугом опраштају од свог младог колеге. Како поручују, овако тужан Дан возача дуго се не памти.
Према информацијама са смртовнице, сахрана и укоп Адмира Хуремовића клањаће се у петак, 16. јануара 2026. године, у 14:30 сати.
У жалости су остали отац Неџад, мајка Фатима, брат Асмир са супругом Недином, дјевојка Емина Мешић са породицом, нана Фатима, амиџе, тетке, те остала многобројна родбина, пријатељи и комшије.
