Драма почиње? Амерички носач авиона је покренут

Хитна сједница Савета безбједности Уједињених нација о Ирану биће одржана вечерас на захтјев Сједињених Америчких Држава, речено је за РИА Новости из сомалијске мисије у УН која предсједава Савјетом безбједности.
Пентагон премјешта носач авиона из Јужног кинеског мора на Блиски исток, у подручје одговорности Средишње команде САД-а, усљед ескалације напетости између Трампове администрације и Ирана
Поморска формација, окупљена око носача авиона "Ју-ес-ес Абрахам Линколн", укључује и друга пловила и најмање једну нападачку подморницу, а очекује се да ће премијештање трајати око седам дана, пише NewsNation.
Иначе, подручје одговорности Средишње команде САД-а обухвата Сјевероисточну Африку, Блиски исток и Средишњу и Јужну Азију, укључујући 21 државу попут Египта, Ирака, Авганистана, Ирана и Пакистана.
Сједињене Америчке Државе и Велика Британија издале су данас упозорења усмјерена против путовања у Израел.
Амбасада САД у Јерусалиму објавила је ново безбједносно упозорење савјетујући америчке грађане да "с обзиром на континуиране регионалне тензије", треба да "преиспитају све планове путовања у случају поремећаја и донесу одговарајуће одлуке за себе и своје породице".
Министарство спољних послова Велике Британије такође је издало ново упозорење за путовања у Израел, упозоравајући британске грађане да избјегавају посјете земљи "за сва путовања осим оних неопходних".
"Постоји повећан ризик од регионалних тензија. Ескалација би могла довести до поремећаја путовања и других непредвиђених посљедица", наводи се у упозорењу министарства.
