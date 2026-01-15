Logo
Почиње исплата у Српској: Спремна 52 милиона

15.01.2026

07:35

Почиње исплата у Српској: Спремна 52 милиона
Фото: АТВ

Корисницима из области борачко-инвалидске заштите и социјалних давања у Републици Српској данас ће бити исплаћене мјесечне накнаде у укупном износу од 52.000.000 КМ.

Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце, саопштило је Министарство финансија Српске.

Из Министарства су навели да ће на рачуне општина и градова исплатити средства намијењена за исплату децембарске накнаде за туђу његу и помоћ.

Тагови:

Ministarstvo finansija RS

новац

invalidnine

Коментари (0)
