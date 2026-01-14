Молебан, ватромет, концерти: Весело на дочеку Православне Нове године

Извор:
Ватромет тик пред поноћ, а онда молебан у храму Пресвете Тројице. Заједничком молитвом православци у Теслићу закорачили су у Нову годину по Јулијанском календару. А прославу су започели и неколико сати раније. Весело је било на Тргу српских бораца уз наступ пјевача Банета Мојићевића.
"Амбијент је супер, на тргу је баш лијепо. Дјеца се лијепо проводе, баш супер, одлично. Какве су жеље за Нову годину? Здравља, среће, љубави и да не буде рата","Дошла сам са својим најмилијима и прелијепо ми је вечерас", "Желио бих да смо сви живи и здрави", "У Новој години пожељети свима све најбоље. Да се све жеље остваре. На тргу је супер. Добра атмосфера, није хладно? Није, није хладно", рекли су окупљени грађани.
Одлична атмосфера владала је и у добојском парку Народних хероја. Добојлије, али и гости из сусједних општина и градова, уживали су у наступу пјевачице Станојке Митровић – Ћане.
"Добра атмосфера, није хладно, пуно народа има и стварно је лијепо","Значајна као и сваком Србину ова но Ту смо претежно у граду у парку дочекујемо. Само да буде здравља и мира то је најбитније", "Да буде боља него прошла, да буде здравија него прошла, да нам донесе мало више пара него прошла","Да ми се син ожени, то су ми планови. Ништа друго и да будемо живи и здрави сви", поручиле су Добојлије.
Данас је први дан Православне нове године. И овим даном почињу сви остали дани у години. Зато је прави тренутак да се у души саберу мисли, осјећања и размишљања. И да се управо са тим добрим хришћанских мислима, православци воде током цијеле наредне године, порука је из Дервенте.
"Вријеме благодарности Богу за протеклу годину и исто тако узносимо своје молитве за наредну предстојећу годину. Нова година за нас православне има дубок смисао, зато што смјењују се разни аспекти, духовни, културолошки и историјски", рекао је протојереј-ставрофор Далибор Ђекић.
А на Тргу православља у Дервенти вјерници су, прије молебана у поноћ, уживали у наступу пјевачице Слађе Алегро. Традиционално, новогодишњи концерт окупио је велики број Дервенћана. А добре атмосфере није мањкало ни у сусједном Броду гдје се славило уз концерт Ане Кокић.
