Logo
Large banner

Молебан, ватромет, концерти: Весело на дочеку Православне Нове године

Извор:

АТВ

14.01.2026

19:07

Коментари:

0
Молебан, ватромет, концерти: Весело на дочеку Православне Нове године
Фото: АТВ

Ватромет тик пред поноћ, а онда молебан у храму Пресвете Тројице. Заједничком молитвом православци у Теслићу закорачили су у Нову годину по Јулијанском календару. А прославу су започели и неколико сати раније. Весело је било на Тргу српских бораца уз наступ пјевача Банета Мојићевића.

"Амбијент је супер, на тргу је баш лијепо. Дјеца се лијепо проводе, баш супер, одлично. Какве су жеље за Нову годину? Здравља, среће, љубави и да не буде рата","Дошла сам са својим најмилијима и прелијепо ми је вечерас", "Желио бих да смо сви живи и здрави", "У Новој години пожељети свима све најбоље. Да се све жеље остваре. На тргу је супер. Добра атмосфера, није хладно? Није, није хладно", рекли су окупљени грађани.

Одлична атмосфера владала је и у добојском парку Народних хероја. Добојлије, али и гости из сусједних општина и градова, уживали су у наступу пјевачице Станојке Митровић – Ћане.

"Добра атмосфера, није хладно, пуно народа има и стварно је лијепо","Значајна као и сваком Србину ова но Ту смо претежно у граду у парку дочекујемо. Само да буде здравља и мира то је најбитније", "Да буде боља него прошла, да буде здравија него прошла, да нам донесе мало више пара него прошла","Да ми се син ожени, то су ми планови. Ништа друго и да будемо живи и здрави сви", поручиле су Добојлије.

Данас је први дан Православне нове године. И овим даном почињу сви остали дани у години. Зато је прави тренутак да се у души саберу мисли, осјећања и размишљања. И да се управо са тим добрим хришћанских мислима, православци воде током цијеле наредне године, порука је из Дервенте.

"Вријеме благодарности Богу за протеклу годину и исто тако узносимо своје молитве за наредну предстојећу годину. Нова година за нас православне има дубок смисао, зато што смјењују се разни аспекти, духовни, културолошки и историјски", рекао је протојереј-ставрофор Далибор Ђекић.

А на Тргу православља у Дервенти вјерници су, прије молебана у поноћ, уживали у наступу пјевачице Слађе Алегро. Традиционално, новогодишњи концерт окупио је велики број Дервенћана. А добре атмосфере није мањкало ни у сусједном Броду гдје се славило уз концерт Ане Кокић.

Подијели:

Тагови:

Pravoslavna nova godina

doček

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Епископ Сергије: Jади Мустафе Церића

Друштво

Епископ Сергије: Jади Мустафе Церића

2 ч

1
Прошла година међу три најтоплије

Друштво

Прошла година међу три најтоплије

4 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

Веће партиципације у болницама у Српској, познато за које услуге

4 ч

1
Вријеме

Друштво

Сутра промјенљиво облачно, уз сунчане периоде и топлије

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner