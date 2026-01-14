Сутра промјенљиво облачно, уз сунчане периоде и топлије

Извор:
АТВ
14.01.2026
15:04

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће већи дио дана бити промјенљиво облачно вријеме, уз дуже сунчане периоде и мало топлије.
Ујутро на истоку и у вишим предјелима мраз, а понегдје уз ријеке и по котлинама очекује се пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Послије подне и увече дјелимично ће доћи до разведравања, док ће у Херцеговини бити облачно, а само понегдје може пасти и мало кише.
Јутарња температура ваздуха биће од минус два на истоку до два у Крајини, на југу до пет, у вишим предјелима на истоку до минус шест, а дневна од пет на истоку до 12 понегдје у Крајини и југу, у вишим предјелима од два степена Целзијусова.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, јужних смјерова.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, преовладава умјерено до претежно облачно вријеме.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно два, Гацко и Рудо три, Вишеград четири, Сребреница и Хан Пијесак пет, Соколац, Кнежево и Мостар шест, Мркоњић Град, Нови Град и Фоча седам, Приједор и Билећа осам, Добој и Сарајево девет, Требиње и Рибник 10, Бијељина и Србац 12, а Бањалука 14 степени Целзијусових.
