Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

Агенције

14.01.2026

14:35

Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

Словачки министар одбране Роберт Калињак критиковао је идеју о стварању сталне европске војске од 100.000 војника, истакавши да је бесмислена.

„Ово је још једна глупост коју је Комисија смислила... Ми смо у НАТО-у и тиме је све речено... НАТО се брине о безбједности својих чланица и тачка“, рекао је Калињак на конференцији за новинаре након састанка словачке владе.

Према његовим ријечима, за спровођење такве идеје потребна су додатна финансијска средства и на крају би то резултирало стварањем паралелне структуре НАТО-у, чије је ефикасно функционисање тешко замислити.

Европски комесар за одбрану и свемир Андријус Кубилијус је 11. јануара изјавио да Европска унија подржава стварање сталне европске армије од 100.000 војника. Како је навео, посљедње изјаве из Сједињених Америчких Држава о Гренланду јасно показују да ЕУ треба да обезбиједи своју војну независност.

Европска комисија је 19. марта 2025. године представила своју нову одбрамбену стратегију „Поновно наоружавање Европе“. Наслов документа је касније промијењен у мање агресивни „Спремност 2030“ због протеста неколико земаља-чланица ЕУ. Стратегија предвиђа прикупљање око 800 милијарди евра за четири године.

Словачка

NATO

