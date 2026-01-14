Logo
Шок у Јапану: Премијерка Такаичи планира распуштање парламента и ванредне изборе
Фото: Tanjug/AP Photo/Ahn Young-joon

Јапанска премијерка Санае Такаичи планира да сљедеће недјеље распусти парламент и распише ванредне опште изборе, изјавила је генерална секретарка њене владајуће Либерално-демократске партије.

Такаичи разматра да се избори одрже 8. фебруара, рекао је извор упознат са ситуацијом, у складу са ранијим медијским извјештајима, пренео је Ројтерс.

"Морамо да тражимо нови мандат", рекла је новинарима генерална секретарка Либерално-демократске партије, Шуничи Сузуки, након састанка са премијерком Такаичи.

Ако избори буду расписани, мало је вјероватно да ће парламент усвојити буџет за фискалну 2026. годину до краја текуће фискалне године у марту, због чега Такаичи разматра доношење привременог буџета, наводи лист "Јомиури".

Санае Такаичи

Japan

