Шок у Јапану: Премијерка Такаичи планира распуштање парламента и ванредне изборе

Извор:
Б92
14.01.2026
13:50
Јапанска премијерка Санае Такаичи планира да сљедеће недјеље распусти парламент и распише ванредне опште изборе, изјавила је генерална секретарка њене владајуће Либерално-демократске партије.
Такаичи разматра да се избори одрже 8. фебруара, рекао је извор упознат са ситуацијом, у складу са ранијим медијским извјештајима, пренео је Ројтерс.
"Морамо да тражимо нови мандат", рекла је новинарима генерална секретарка Либерално-демократске партије, Шуничи Сузуки, након састанка са премијерком Такаичи.
Ако избори буду расписани, мало је вјероватно да ће парламент усвојити буџет за фискалну 2026. годину до краја текуће фискалне године у марту, због чега Такаичи разматра доношење привременог буџета, наводи лист "Јомиури".
