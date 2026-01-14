Logo
Шпански љекари у штрајку

Анадолија

14.01.2026

13:33

Шпански љекари у штрајку
Љекари широм Шпаније започели су у сриједу дводневни национални штрајк бијелих одијела, тражећи статут специфичан за медицинску струку и протестујући против оквирног статута о којем је преговарало Министарство здравства.

Штрајк је позвала Стручна група за медицински и необавезни статут (Apemyf), која окупља око 20 синдикалних и несиндикалних љекарских организација, према новинској агенцији ЕФЕ.

Прекид рада утицао је на здравствене раднике у Мадриду, Каталонији, Баскији, Галицији, Навари, Валенсијској заједници, Мурсији и Астурији, а укључује породичне љекаре широм земље.

Мобилизацију прате демонстрације у неколико градова.

У Мадриду је синдикат љекара "Amyts" заказао марш од Конгреса до Министарства здравства, извијестио је ЕФЕ.

У Барселони је синдикат Метгес де Catalunya позвао на два протеста: један у сриједу ујутро од Плаца де Сант Јауме до Парламента Каталоније, а други у четвртак између сједишта Каталонског здравственог института и Синдиката каталонских болница.

Шпанија

ljekari

Штрајк

