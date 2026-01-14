Шпански љекари у штрајку

Извор:
Љекари широм Шпаније започели су у сриједу дводневни национални штрајк бијелих одијела, тражећи статут специфичан за медицинску струку и протестујући против оквирног статута о којем је преговарало Министарство здравства.
Штрајк је позвала Стручна група за медицински и необавезни статут (Apemyf), која окупља око 20 синдикалних и несиндикалних љекарских организација, према новинској агенцији ЕФЕ.
Прекид рада утицао је на здравствене раднике у Мадриду, Каталонији, Баскији, Галицији, Навари, Валенсијској заједници, Мурсији и Астурији, а укључује породичне љекаре широм земље.
Мобилизацију прате демонстрације у неколико градова.
У Мадриду је синдикат љекара "Amyts" заказао марш од Конгреса до Министарства здравства, извијестио је ЕФЕ.
У Барселони је синдикат Метгес де Catalunya позвао на два протеста: један у сриједу ујутро од Плаца де Сант Јауме до Парламента Каталоније, а други у четвртак између сједишта Каталонског здравственог института и Синдиката каталонских болница.
