Лавров: Америчка операција у Венецуели је грубо кршење међународног права

Извор:

Танјуг

14.01.2026

12:10

Лавров: Америчка операција у Венецуели је грубо кршење међународног права
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да акција САД у Венецуели представља грубо кршење међународног права.

Операција је незаконита и ову процјену дијели велика већина земаља свијета, нагласио је он.

- Наш став остаје исти. Овај став је принципијелне природе и заснован је на принципима поштовања суверенитета и територијалног интегритета свих држава чије владе представљају интересе цијелог становништва, а Венецуела је управо таква држава - рекао је Лавров на конференцији за новинаре након састанка са Селмом Ачипала-Мусави, министарком међународних односа и трговине Намибије.

Западна Европа и други савезници Вашингтона срамотно покушавају да заобиђу ове принципијелне процјене.

Руски министар је нагласио да двије земље имају дугу историју добрих, стратешких односа.

Сергеј Лавров

