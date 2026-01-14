Лавров: Америчка операција у Венецуели је грубо кршење међународног права

Извор:
Танјуг
14.01.2026
12:10
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да акција САД у Венецуели представља грубо кршење међународног права.
Операција је незаконита и ову процјену дијели велика већина земаља свијета, нагласио је он.
- Наш став остаје исти. Овај став је принципијелне природе и заснован је на принципима поштовања суверенитета и територијалног интегритета свих држава чије владе представљају интересе цијелог становништва, а Венецуела је управо таква држава - рекао је Лавров на конференцији за новинаре након састанка са Селмом Ачипала-Мусави, министарком међународних односа и трговине Намибије.
Западна Европа и други савезници Вашингтона срамотно покушавају да заобиђу ове принципијелне процјене.
Руски министар је нагласио да двије земље имају дугу историју добрих, стратешких односа.
Занимљивости
45 мин0
БиХ
48 мин0
Свијет
1 ч0
Култура
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
42
12
38
12
33
12
32
Тренутно на програму