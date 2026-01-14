Руска војска има нову тактику на фронту

Извор:
Б92
14.01.2026
10:43
Русија уводи нову тенковску тактику у покушају да прекине вишемјесечни застој на линији фронта, упркос мировним преговорима који су у току, пише "Форбс".
Током протекле године, руске офанзиве углавном су се сводиле на пјешадијске нападе, понекад уз кориштење мотоцикала и теренских возила, док је некада моћна тенковска флота углавном била повучена због изузетне пријетње украјинских ФПВ и бомбардерских дронова.
Покушаји опремања тенкова заштитним мрежама и импровизованим оклопом имали су ограничен успјех, због чега су пјешадијски напади били спори и резултирали великим губицима. Као одговор на то, руско Министарство одбране најавило је усвајање нове тактике за повратак оклопних возила у борбене операције.
Према саопштењу руског Министарства одбране из децембра, нова тактика подразумијева дјеловање два тенка у координацији и уз сталну подршку беспилотних летјелица. Један тенк пружа ватрену подршку са удаљене позиције, док други изводи брзи продор ка линији додира. Дронови се користе за откривање циљева и пружање прегледа ситуације на бојишту. Тенкови често мијењају улоге како не би постали статичне мете.
Овај приступ значајно одступа од традиционалне совјетске доктрине, која се ослањала на масовне комбиноване маневре. Такви напади обично су започињали снажном артиљеријском припремом, након чега би велика формација оклопних возила, праћена механизованом пјешадијом, напредовала на ослабљено подручје како би савладала преостале браниоце.
Нова тактика одражава промијењену динамику бојишта, на којем масовни оклопни напади више нису одрживи. Велики покрети трупа брзо се откривају извиђачким дроновима и постају мете напада. У урбаним подручјима, гдје дјелује велики број јединица, један уништени тенк може блокирати пролаз и зауставити цијели напад, као што је био случај током тенковског напада код Покровска почетком 2025. године.
Иако представља значајан одмак од досадашњих маневара, нова тактика не рјешава у потпуности кључне изазове. Прије свега, иако су распршени и покретни тенкови мање изложени масовним нападима дронова, они су и даље рањиви. Тенк који отвара ватру лако се може открити на основу звучних и визуелних сигнала, а та рањивост ће се вјероватно повећавати развојем напреднијих сензора и аутоматизованих алгоритама за детекцију на дроновима.
Успјех ове тактике такође зависи од комуникационих веза између два тенка, њихових дронова и пјешадијских јединица које их подржавају.
Украјинске способности електронског ратовања могу ометати или прекинути те везе.
Логистика представља још један озбиљан изазов. Тенкови захтијевају велике количине горива, а Русија се већ суочава са потешкоћама у снабдијевању својих јединица на првој линији водом, храном и муницијом, јер су возила за снабдијевање честе мете украјинских дронова.
Упркос проблемима, ова тактика би Русији могла донијети краткорочне успјехе. На бојишту дугом готово 1.000 километара, руски добици остају ограничени упркос великим губицима у покушајима заузимања стратешких тачака попут Покровска, Костјантинивке, Часив Јара и Торецка.
Нова тактика могла би пјешадији обезбједити потребну ватрену моћ за дубљи продор и задржавање освојених положаја.
У ширем смислу, поновно увођење тенкова представља агресиван потез који нарушава статус кво и привремено иде у прилог Русији. Међутим, очекује се да ће се Украјина брзо прилагодити, као што је то чинила и раније, преноси "б92".
