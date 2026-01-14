Logo
Појавио се снимак напада на танкере у Црном мору

Телеграф

14.01.2026

10:47

0
Појавио се снимак напада на танкере у Црном мору
Фото: Printscreen/X

Друштвеним мрежама почели су да круже снимци напада на танкер Делта Хармони, који се одиграо јуче у Црном мору. Према наводима, на танкер су послата четири дрона, од чега су два експлодирала.

Напад на Делта Хармони, којим управља грчка компанија Делта Танкерс, требало је да утовари нафту произведену у Казахстану из брода Тенгизшевроил, јединице америчког нафтног гиганта Шеврон.

Делта Танкерс јуче је саопштио да "спроводи истрагу о безбједносном инциденту на броду Делта Harmony, које је погодио пројектил у 5.12 часова, док је брод био код обала Новоросијска".

Компанија је саопштила да је сва посада безбједна, додајући да је краткотрајни пожар угашен и да није било извјештаја о загађењу мора.

Након напада, брод се сопственим погоном помјерио из подручја.

Делта Танкерс је саопштио да други брод под њиховом управом, Делта Суприм, није погођен, одбацујући раније назнаке из индустријских и трговинских извора да је и он погођен.

Још један брод, "Матилда", који је изнајмила подружница КазМунајГаса (КМГ), а којим управља грчки Тенамарис, требало је да утовари казахстанску нафту из Карачаганака када је погођен, додали су извори.

Казахстанско министарство енергетике потврдило је у уторак увече да су Матилда и Делта Хармони нападнути дроновима.

Званичник Тенамариса рекао је да су Матилду погодила два дрона док је чекала у баласту 48 километара од пристаништа ЦПЦ-а. КМГ је такође потврдио напад.

"Није било повријеђених, а брод је претрпио мању штету на палубним структурама према почетној процјени, која се може у потпуности поправити. Брод, и даље способан за пловидбу, сада плови даље од тог подручја", рекао је званичник компаније Тенамарис.

Два извора из области поморске безбједности рекла су да је наводно избио пожар на броду Матилда и да је брзо угашен.

У почетку се вјеровало да је нападнут и четврти брод, Фројд, којим управља грчки ТМС. Али, ТМС је касније негирао да је погођен.

