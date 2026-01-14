Кошарац: Одмакните од српског идентитета и емоција

14.01.2026
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да су Срби дио јединствене и недјељиве Српске православне цркве и да никада није постојала, нити ће постојати босанска православна црква.
- Сваки дан чујемо неку глупост из Сарајева. Посљедња је /Мустафе/ Церића. Одмакните се од нашег идентитета и емоција. Ми нисмо конвертити - навео је Кошарац на друштвеној мрежи Икс.
Бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић предложио је успостављање нове вјерске заједнице која би се звала "босанска православна црква", што је подстакло бројна реаговања из Српске православне цркве и званичника Републике Српске.
