Кошарац: Одмакните од српског идентитета и емоција

14.01.2026

12:04

Кошарац: Одмакните од српског идентитета и емоција
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да су Срби дио јединствене и недјељиве Српске православне цркве и да никада није постојала, нити ће постојати босанска православна црква.

- Сваки дан чујемо неку глупост из Сарајева. Посљедња је /Мустафе/ Церића. Одмакните се од нашег идентитета и емоција. Ми нисмо конвертити - навео је Кошарац на друштвеној мрежи Икс.

Бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић предложио је успостављање нове вјерске заједнице која би се звала "босанска православна црква", што је подстакло бројна реаговања из Српске православне цркве и званичника Републике Српске.

Сташа Кошарац

Mustafa Cerić

Ковачевић: Срамна Церићева порука - најтежи напад на идентитет конститутивног српског народа

Ковачевић: Срамна Церићева порука - најтежи напад на идентитет конститутивног српског народа

