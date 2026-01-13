ЦИК утврдио распоред на пријевременим изборима: Додик на посљедњем мјесту

13.01.2026
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) утврдила је редослијед политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за начелника Општине Вареш, који ће бити одржани 15. фебруара 2026. године.
На сједници ЦИК-а проведена је процедура јавног жријебања, у складу с Изборним законом БиХ, за укупно пет овјерених политичких субјеката (четири политичке странке и једног независног кандидата).
Поступак је обављен ручним извлачењем куглица с називима политичких субјеката. Према резултатима жријебања, редослијед на гласачком листићу је сљедећи:
- Странка демократске акције (СДА), Странка за Босну и Херцеговину (СБиХ), Хрватска демократска заједница БиХ (ХДЗ БиХ), Хрватски демократски савез (ХДС) и Дарио Додик - независни кандидат.
ЦИК БиХ је раније, на основу извјештаја о извршеним провјерама, овјерила кандидатске листе за учешће на пријевременим изборима.
Тиме је коначна листа кандидата закључена, па ће грађани Вареша бирати између пет кандидата - Нурдин Беговић (СБиХ), Стела Терзић (ХДЗ БиХ), Малик Ризвановић (СДА), Игор Шимић (ХДС) и Дарио Додик (независни кандидат).
Пријевремени избори у Варешу заказани су након смрти досадашњег начелника Здравка Марошевића (ХДЗ БиХ). Тиме је настала потреба да се грађани изјасне о новом начелнику.
ЦИК БиХ је донио и Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за начелника Општине Вареш, а изборна кампања почиње 31.01.2026. године.
