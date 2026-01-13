Logo
ЦИК утврдио распоред на пријевременим изборима: Додик на посљедњем мјесту

13.01.2026

12:52

Коментари:

2
Фото: АТВ

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) утврдила је редослијед политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за начелника Општине Вареш, који ће бити одржани 15. фебруара 2026. године.

Проведена процедура

На сједници ЦИК-а проведена је процедура јавног жријебања, у складу с Изборним законом БиХ, за укупно пет овјерених политичких субјеката (четири политичке странке и једног независног кандидата).

epstajn (2)

Свијет

Епстајн убијен? Чекају се резултати обдукције

Поступак је обављен ручним извлачењем куглица с називима политичких субјеката. Према резултатима жријебања, редослијед на гласачком листићу је сљедећи:

- Странка демократске акције (СДА), Странка за Босну и Херцеговину (СБиХ), Хрватска демократска заједница БиХ (ХДЗ БиХ), Хрватски демократски савез (ХДС) и Дарио Додик - независни кандидат.

Кандидатске листе

ЦИК БиХ је раније, на основу извјештаја о извршеним провјерама, овјерила кандидатске листе за учешће на пријевременим изборима.

Тимоти Бусфилд

Сцена

Познати глумац нестао након оптужби за злостављање дјеце

Тиме је коначна листа кандидата закључена, па ће грађани Вареша бирати између пет кандидата - Нурдин Беговић (СБиХ), Стела Терзић (ХДЗ БиХ), Малик Ризвановић (СДА), Игор Шимић (ХДС) и Дарио Додик (независни кандидат).

Пријевремени избори у Варешу заказани су након смрти досадашњег начелника Здравка Марошевића (ХДЗ БиХ). Тиме је настала потреба да се грађани изјасне о новом начелнику.

ЦИК БиХ је донио и Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за начелника Општине Вареш, а изборна кампања почиње 31.01.2026. године.

Тагови:

ЦИК БиХ

Vareš

izbori

Коментари (2)
