Искористити сва правна и дипломатска средства у случају Трговске горе

12.01.2026

19:38

Искористити сва правна и дипломатска средства у случају Трговске горе
Фото: Уступљена фотографија

Предсједништво БиХ закључило је на данашњој сједници у Сарајеву да БиХ у случају Трговске горе треба да искористи сва расположива правна и дипломатска средства како би заштитила своје грађане и територију од потенцијалних дугорочних и неповратних посљедица.

Разматрајући Информацију о активности институција БиХ на свим нивоима власти у вези с намјером Хрватске да одлаже радиоактивни отпад на локацији Трговска гора, Предсједништво је оцијенило да је активна улога Парламентарне скупштине БиХ кључна за демократски легитимитет, институционалну снагу и јединствен одговор БиХ на ово питање.

Предсједништво је примило на знање Нацрт стратегије заштите правног интереса БиХ у вези с питањима одлагања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговске горе, који је израдио Правни тим по налогу Савјета министара, као и досадашње активности институција БиХ у вези с поступцима Хрватске.

Оцијењено је да се ради о важном документу којим се обезбјеђују усклађене и координисане активности свих нивоа власти у БиХ ради заштите интереса БиХ и њених грађана.

Од Савјета министара Предсједништво захтијева да хитно размотри и усвоји наведену стратегију, те да наложи надлежним министарствима и другим институцијама да активирају механизме предвиђене међународним конвенцијама, посебно Еспоо конвенцијом о процјени утицаја на околину, односно животну средину у прекограничном контексту и Архушку конвенцију о учешћу грађана у овим питањима.

Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара задужено је да без одгађања, у сарадњи са ентитетима, кантонима и локалним заједницама, изради и обједини стручне анализе о потенцијалним посљедицама одлагања нуклеарног отпада на локацији Трговска гора по животну средину.

Предсједништво је задужило Министарство иностраних послова у Савјету министара да предузме активности на информисању међународних институција и јавности о потенцијалним штетним посљедицама одлагања нуклеарног отпада на локацији Трговске горе.

Једним од закључака Предсједништва Правобранилаштво БиХ позвано је да се активно укључи у праћење ситуације у вези са случајем Трговска гора, те да размотри предузимање свих неопходних правних и других мјера, укључујући и покретање међународног спора, арбитраже или друге правне поступке против Хрватске у вези с конкретним случајем.

Од Савјета министара затражено је да о предузетим мјерама редовно информише Предсједништво БиХ, Парламентарну скупштину БиХ и јавност у складу с развојем ситуације и међународним процесима у вези са наведеним питањем.

Све закључке у вези са питањем Трговске горе Предсједништво БиХ је усвојило једногласно.

Предсједништво БиХ донијело је више одлука у вези са међународним споразумима у којима је БиХ једна од страна, те утврдило листу кандидата за избор судије у име БиХ у Европском суду за људска права у Стразбуру.

Trgovska gora

