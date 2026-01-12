Огласила се Исламска заједница у БиХ о изјави Церића

12.01.2026
За Исламску заједницу у БиХ неприхватљиво је довођење у питање дјеловања, организације или канонске основе традиционалних цркава и вјерских заједница у БиХ, речено је данас из Исламске заједнице поводом изјаве бившег поглавара Мустафе Церића о оснивању такозване босанске православне цркве.
Из Исламске заједнице наводе да традиционалне вјерске заједнице и цркве у БиХ имају своју аутономију, историјску и сваку другу посебност која се мора поштовати.
"За Исламску заједницу у БиХ неприхватљиво је било чије уплитање у рад цркава и вјерских заједница, као и у њихову унутрашњу организацију. Овакве расправе нису конструктивне, не развијају, нити подстичу међусобно уважавање које нам је у овом тренутку тако потребно", речено је из Исламске заједнице за агенцију Мина.
