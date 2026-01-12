Након обилних падавина, грађани се питају да ли је вода сигурна за пиће

12.01.2026
20:19
Коментари:0
Након обилних снијежних падавина које су захватиле подручје Кантона Сарајево али и цијеле БиХ, код дијела грађана појавила се бојазан да вода из водоводног система није здравствено исправна за пиће. Тим поводом редакција "Дневног аваза" контактирала је Завод за јавно здравство Кантона Сарајево који је саопштио је да се квалитет воде за пиће редовно прати путем лабораторијских испитивања.
"Резултати анализа се одмах по њиховом завршетку јавно објављују на званичној веб страници Завода, као и у мјесечним Билтенима о здравственој исправности воде", истичу из Завода за "Аваз".
У контексту погоршаних временских прилика и повећаног ризика од поплава, упосленици Завода за јавно здравство КС, у сарадњи с Оперативним штабом Цивилне заштите Кантона Сарајево, обишли су најугроженије локалитете погођене или потенцијално угрожене поплавама.
"Током теренских обилазака није забиљежена никаква бојазан од контаминације система јавне водоопскрбе, нити је уочена могућност мијешања питке воде с оборинским, површинским или отпадним водама", поручили су из Завода за "Аваз"
Завод за јавно здравство Кантона Сарајево континуирано проводи активности усмјерене на заштиту здравља становништва и сигурност воде за пиће, посебно у ситуацијама елементарних непогода, попут обилних падавина, пораста водостаја и поплава.
"Према тренутно доступним подацима, вода из система јавне водоопскрбе који су под надзором Завода здравствено је исправна за пиће и не постоји потреба за њеним прокухавањем нити за увођењем других мјера ограничења у кориштењу воде", наводе из Завода за "Аваз".
Грађанима се препоручује да, у случају промјена временских прилика или ванредних ситуација, прате упуте надлежних служби. О свим евентуалним промјенама у квалитету воде, као и о мјерама које је потребно подузети, Завод и друге надлежне институције благовремено ће информисати јавност путем званичних канала комуникације.
Како би се избјегле дезинформације и непотребна забринутост, грађанима се савјетује да информације о квалитету воде за пиће прате искључиво путем званичних саопштења надлежних институција.
