Познати глумац нестао након оптужби за злостављање дјеце

Извор:
Б92
13.01.2026
12:22
Коментари:0
Амерички глумац Тимоти Басфилд нестао је неколико дана након што је за њим издат налог за хапшење због оптужби за сексуалне злочине.
У потрагу се сада укључила и Служба америчких маршала, која пружа подршку полицији у Албукеркију.
Према налогу Полицијске управе Албукеркија (АПД), глумац се терети за сексуалне злочине над једанаестогодишњим близанцима. Један од дјечака изјавио је да су злостављања започела када је имао седам година.
Басфилд се суочава са двије тачке оптужнице за кривично дјело сексуалног контакта са малољетником и једном тачком оптужнице за злостављање дјетета. На питање да ли је Басфилд пронађен или приведен, портпарол АПД-а рекао је за магазин Пипл: "Колико ми је познато, није."
Истрага је, према наводима, започела у новембру 2024. године, након што је љекар у болници Универзитета Новог Мексика обавијестио полицију о могућем случају сексуалног злостављања. Дјеца су, наводно, упознала Басфилда на сету Фоксове серије "The Cleaning Lady", гдје је радио као редитељ.
Басфилд је најпознатији по улози Денија Коненона у серији "The West Wing". У браку је са Мелисом Гилберт, некадашњом звијездом серије "Little House он the Prairie", која је током истраге деактивирала свој Инстаграм налог.
Такође, серија "Law & Order: SVU" повукла је из емитовања епизоду планирану за ову недељу, у којој је Басфилд имао гостујућу улогу.
Сцена
4 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
2 д0
Сцена
4 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму