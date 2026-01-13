Епстајн убијен? Чекају се резултати обдукције

Извор:
Телеграф
13.01.2026
12:51
Нови детаљи обдукције који ће бити објављени у фебруару потврдиће да осуђени милијардер педофил Џефри Епстајн није извршио самоубиство у затвору 2019. године, како тврде власти, већ да је убијен, наводи његов брат.
"Џефри је убијен, а у фебруару ће изаћи још чињеница из обдукције које то доказују", рекао је Марк Епстајн, преноси Индепендент.
Марк, који је идентификовао тијело свог брата након што је осуђени педофил пронађен мртав у затворској ћелији на Менхетну у Њујорку док је чекао суђење, рекао је да повреде које је видио "нису одговарале начину на који је тијело пронађено објешено".
Епстајн је касније ангажовао др Мајкла Бадена, бившег главног судског љекара Њујорка, да присуствује обдукцији коју су спровеле градске власти, а тај стручњак је 2019. године закључио да докази "више указују на убиство него на самоубиство".
Званичне истраге су, међутим, закључиле да је Епстајн умро тако што је извршио самоубиство вјешањем.
"Jeffrey Epstein’s brother says new autopsy details will be released in February and will prove pedophile was murdered" - The Independent #SmartNews https://t.co/tMspuKyKgl— George Leroy Tirebiter (@MarkKepes) January 10, 2026
Извјештај генералног инспектора Министарства правде из 2023. године закључио је да је низ пропуста у надзору затвора допринио смрти, али је на крају пресудио да нико други није био умијешан.
Прошле године, суочени с притиском да испуне обећања из предизборне кампање Доналда Трампа о објављивању Епстајнових досијеа, Министарство правде и ФБИ су поново прегледали материјал и поново закључили да је Епстајн извршио самоубиство.
Упркос томе, и даље постоје упорне теорије да је Епстајн убијен како би се заштитили његови моћни пријатељи и сарадници, међу којима су били високи руководиоци и свјетски лидери.
"Постоје само три начина да се умре у затвору", додао је Марк Епстајн у интервјуу за NewsNation.
(Телеграф)
