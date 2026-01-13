Logo
Епстајн убијен? Чекају се резултати обдукције

Извор:

Телеграф

13.01.2026

12:51

Коментари:

0
Епстајн убијен? Чекају се резултати обдукције

Нови детаљи обдукције који ће бити објављени у фебруару потврдиће да осуђени милијардер педофил Џефри Епстајн није извршио самоубиство у затвору 2019. године, како тврде власти, већ да је убијен, наводи његов брат.

"Џефри је убијен, а у фебруару ће изаћи још чињеница из обдукције које то доказују", рекао је Марк Епстајн, преноси Индепендент.

Марк, који је идентификовао тијело свог брата након што је осуђени педофил пронађен мртав у затворској ћелији на Менхетну у Њујорку док је чекао суђење, рекао је да повреде које је видио "нису одговарале начину на који је тијело пронађено објешено".

принц Вилијам

Свијет

Принц Вилијам жели да ријеши питање Ендруа прије смрти краља Чарлса

Епстајн је касније ангажовао др Мајкла Бадена, бившег главног судског љекара Њујорка, да присуствује обдукцији коју су спровеле градске власти, а тај стручњак је 2019. године закључио да докази "више указују на убиство него на самоубиство".

Званичне истраге су, међутим, закључиле да је Епстајн умро тако што је извршио самоубиство вјешањем.

Извјештај генералног инспектора Министарства правде из 2023. године закључио је да је низ пропуста у надзору затвора допринио смрти, али је на крају пресудио да нико други није био умијешан.

tramp 3

Свијет

Трамп оптужен за наводно силовање: Министарство одмах све објаснило

Прошле године, суочени с притиском да испуне обећања из предизборне кампање Доналда Трампа о објављивању Епстајнових досијеа, Министарство правде и ФБИ су поново прегледали материјал и поново закључили да је Епстајн извршио самоубиство.

Упркос томе, и даље постоје упорне теорије да је Епстајн убијен како би се заштитили његови моћни пријатељи и сарадници, међу којима су били високи руководиоци и свјетски лидери.

"Постоје само три начина да се умре у затвору", додао је Марк Епстајн у интервјуу за NewsNation.

(Телеграф)

Džefri Epstajn

Самоубиство

obdukcija

Коментари (0)
