Мистерија након падавина: Све је постало ружичасто

Ријетке сњежне падавине које су у четвртак увече захватиле већи дио регије Вест Мидландс (West Midlands) изненадиле су грађане још једним необичним призором – мистериозним ружичастим сјајем који је обасјао небо.
Фотографије и снимци ове необичне појаве брзо су се проширили друштвеним мрежама, изазивајући бројне спекулације о њеном поријеклу.
Многи су се питали да ли је ријеч о неуобичајено интензивном заласку сунца или чак о ријеткој појави поларне свјетлости изнад Енглеске. Ипак, објашњење је било много једноставније и приземније него што су неки очекивали.
Како је потврдио фудбалски клуб Бирмингем Сити (Birmingham City), извор ружичастог сјаја биле су ЛЕД расвјете на њиховом стадиону Сент Ендруз (St Andrew’s). Ружичаста свјетла, која се користе за одржавање и опоравак травњака, рефлектовала су се од ниских облака и снијега, због чега је небо изнад града попримило необичну боју. Слични призори забиљежени су и у мјесту Хеднесфорд (Hednesford) у грофовији Стафордшир (Staffordshire).
Метеоролог Би-Би-Сија (BBC) Сајмон Кинг (Simon King) објаснио је да облачно вријеме и сњежне падавине повећавају рефлексију свјетлости у атмосфери, што омогућава да се свјетла са стадиона, улица и зграда виде на небу. Слично саопштење објавио је и фудбалски клуб Хеднесфорд Таун (Hednesford Town Football Club), који је раније ове седмице имао готово идентичан „феномен“ изазван ЛЕД расвјетом на свом терену.
Портпарол британске Метеоролошке службе (Met Office) Грејам Мадж (Grahame Madge) додатно је појаснио да се плави таласи свјетлости лакше распршују кроз снијег и водене капљице, док дуже таласне дужине, попут црвене и наранџасте, лакше пролазе.
Управо због тога небо може попримити ружичасте или наранџасте нијансе, стварајући призор који је многе навео на погрешне закључке.
