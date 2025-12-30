Цвијановић: СНСД побјеђује на изборима макар их ЦИК понављао још 50 пута

30.12.2025
14:40
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакала је да СНСД упорно побјеђује СДС на изборима и да ће тако бити и сада макар Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ понављала изборе још 50 пута.
"Џаба вам медијска ујдурма, џаба вам сарајевски савезници, џаба вам коалиција са Кристијаном Шмитом", навела је Цвијановићева.
Она је истакла да је свима јасно зашто се упорно развлачи проглашење изборног побједника на изборима који се нису ни требали десити да СДС није први заиграо у Шмитовом колу и дао кандидата.
"Каже Александра Пандуревић да је СНСД пао на испиту. Па ви из СДС-а већ скоро двије деценије понављате прву годину. Ви сте непоправљиви политички понављачи и опет нисте ништа научили", навела је Цвијановићева.
Она је подсјетила да је СНСД питања поставио предсједнику СДС-а што је Бранко Блануша, а не Александра Пандуревић или Огњен Бодирога.
"Немате потребе да одговарате умјесто њега. Повјерили сте му руковођење странком, ваљда вјерујете и да може сам да одговори на неколико важних питања", навела је Цвијановићева на "Иксу".
