Додик: У БиХ не постоји владавина права, Словенија преварила УН

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да у БиХ не постоји владавина права како се то тврди у саопштењу, које је на иницијативу Словеније усвојено у Савјету безбједности УН поводом 30 година од Дејтонског мировног споразума.
"Словенија је преварила УН и читаву међународну заједницу са описом који није тачан. Они причају о БиХ као владавини права. Зашто лажу читаву свјетску организацију, када та владавина права овдје не постоји. Овдје постоји владавина у споју неименованог странца и Бошњака који су против Срба", навео је Додик.
Он је истакао да нико не угрожава територијални интегритет БиХ.
"Они га нешто стално бране. Замислите о томе прича Словенија чија је власт била прва у томе да разбије Југославију. Они сада причају о мултиетничком друштву", рекао је Додик новинарима.
Према његовим ријечима, то су све глупости које се могу чути од либерала, глобалиста који нестају са политичке сцене.
"Имамо неприлике и прилике да до нас упорно стижу те њихове лажи о БиХ као некој сређеној правној земљи. Ко озбиљан било гдје може да тврди да је БиХ правна земља?", додао је Додик.
Он је нагласио да БиХ уопште није правна него сломљена, пропала земља, те поручио да у БиХ није никоме до рата.
"Али те њихове лажи, поготово који долазе из Љубљане, у покушају да читаву свјетску организацију, само зато што је Словенија предсједавајућа, слажу, а да забораве шта је њихова улога била у страдањима на Балкану деведесетих година, то заиста буди код човека један осјећај гађења", рекао је Додик.
Он је оцијенио да је ова година била турбулентна, али да је Република Српска успјела да сачува своју економију, мир и институције, да редефинише и поправи своју међународну позицију.
Додик је навео да је за Републику Српску претходна година била катастрофална, а да су је у овој у политичком смислу задесили неки рецидиви претходне која је била под администрацијом Џозефа Бајдена и једна од најтежих година изолације и санкција уведених Српској.
"То је нешто што је учинило да и у овој 2025. години осјећамо неправду кроз неправедан, неправни и антиуставни процес. Али смо сазнали да Бошњацима у Сарајеву уопште није важно да ли је нешто правно, да ли има у томе смисла, да ли је уставно", рекао је Додик.
Он је истакао да је Бошњацима важна само освета према Републике Српске и Србима, па и лично њему као изабраном предсједнику Републике.
