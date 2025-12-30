Logo
Large banner

Додик: У БиХ не постоји владавина права, Словенија преварила УН

Извор:

СРНА

30.12.2025

12:42

Коментари:

2
Милорад Додик
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да у БиХ не постоји владавина права како се то тврди у саопштењу, које је на иницијативу Словеније усвојено у Савјету безбједности УН поводом 30 година од Дејтонског мировног споразума.

"Словенија је преварила УН и читаву међународну заједницу са описом који није тачан. Они причају о БиХ као владавини права. Зашто лажу читаву свјетску организацију, када та владавина права овдје не постоји. Овдје постоји владавина у споју неименованог странца и Бошњака који су против Срба", навео је Додик.

Он је истакао да нико не угрожава територијални интегритет БиХ.

"Они га нешто стално бране. Замислите о томе прича Словенија чија је власт била прва у томе да разбије Југославију. Они сада причају о мултиетничком друштву", рекао је Додик новинарима.

Према његовим ријечима, то су све глупости које се могу чути од либерала, глобалиста који нестају са политичке сцене.

"Имамо неприлике и прилике да до нас упорно стижу те њихове лажи о БиХ као некој сређеној правној земљи. Ко озбиљан било гдје може да тврди да је БиХ правна земља?", додао је Додик.

Он је нагласио да БиХ уопште није правна него сломљена, пропала земља, те поручио да у БиХ није никоме до рата.

"Али те њихове лажи, поготово који долазе из Љубљане, у покушају да читаву свјетску организацију, само зато што је Словенија предсједавајућа, слажу, а да забораве шта је њихова улога била у страдањима на Балкану деведесетих година, то заиста буди код човека један осјећај гађења", рекао је Додик.

Он је оцијенио да је ова година била турбулентна, али да је Република Српска успјела да сачува своју економију, мир и институције, да редефинише и поправи своју међународну позицију.

Додик је навео да је за Републику Српску претходна година била катастрофална, а да су је у овој у политичком смислу задесили неки рецидиви претходне која је била под администрацијом Џозефа Бајдена и једна од најтежих година изолације и санкција уведених Српској.

"То је нешто што је учинило да и у овој 2025. години осјећамо неправду кроз неправедан, неправни и антиуставни процес. Али смо сазнали да Бошњацима у Сарајеву уопште није важно да ли је нешто правно, да ли има у томе смисла, да ли је уставно", рекао је Додик.

Он је истакао да је Бошњацима важна само освета према Републике Српске и Србима, па и лично њему као изабраном предсједнику Републике.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Трансфер у ПД ПС: Аида Баручија "спасила" Конаковићев клуб посланика

БиХ

Трансфер у ПД ПС: Аида Баручија "спасила" Конаковићев клуб посланика

5 ч

0
Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

БиХ

Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

8 ч

3
"За 5 минута ако не одеш, бићеш убијен": Бесправно заузимање земље широм ФБиХ

БиХ

"За 5 минута ако не одеш, бићеш убијен": Бесправно заузимање земље широм ФБиХ

21 ч

1
Цвијановић: ФБиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску

БиХ

Цвијановић: ФБиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску

22 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

16

39

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

16

39

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

16

28

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

16

23

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner