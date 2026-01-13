Logo
Додик о плакатама: То није никаква "порука мира", већ отворен чин политичке и вјерске мржње

Извор:

АТВ

13.01.2026

13:27

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

Најоштрије осуђујем плакате потјернице за премијером Израела Бењамином Нетанјахуом који су осванули на улицама Сарајева. То није никаква "порука мира", већ отворен чин политичке и вјерске мржње, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Навео је да је ово само наставак низа напада и провокација усмјерених према јеврејском народу.

- Од срамне забране конференције европских рабина до све чешћих инцидената према израелским туристима, укључујући и нестанак пасоша. Сарајево све јасније показује да постаје мјесто у којем се антисемитизам не крије, већ нормализује - написао је Додик на Иксу.

Истакао је да Република Српска и српски народ имају историјско пријатељство с јеврејским народом

- Пријатељство засновано на страдању, истини и поштовању. Зато јасно поручујем: стојимо уз Израел и дајемо пуну подршку премијеру Нетанјахуу у борби против тероризма и мржње. Солидарност с Израелом није ствар тренда, већ части - рекао је Додик.

Коментари (1)
