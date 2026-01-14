Logo
Large banner

Ковачевић: Срамна Церићева порука - најтежи напад на идентитет конститутивног српског народа

14.01.2026

11:03

Коментари:

0
Ковачевић: Срамна Церићева порука - најтежи напад на идентитет конститутивног српског народа

Срамна порука Мустафе Церића како у БиХ треба основати некакву "босанску православну цркву", у суштини је порука Србима у Републици Српској и у БиХ да нису Срби, што је најтежи напад на идентитет једног конститутивног народа, оцијенио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"У Републици Српској и у БиХ живе православни Срби, а не живе и никада нису живјели никакви `босанци православци`", истакао је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи "Икс".

Ковачевић указује да су овакве срамне поруке још опасније уколико се узме у обзир да их сигурно није случајно упутио, ни мање ни више, него баш бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ.

"Радикалан одговор на овако радикалан напад било би оснивање `исламске заједнице у Републици Српској`, али такве глупости у Српској срећом никоме не падају на памет.

Ми у Српској знамо да уколико желите заслужити туђе поштовање, морате и ви указати поштовање. То је очигледно лекција коју јадни Церић никада неће научити", поручио је Ковачевић који је и портпарол СНСД-а.

Подијели:

Тагови:

Mustafa Cerić

Радован Ковачевић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Генерал Младић прославио Божић у капели притворске јединице

Република Српска

Генерал Младић прославио Божић у капели притворске јединице

1 ч

0
Вишковић: Надам се да је "експерт" Крњић гледао апокалиптичне призоре из Градишке

Република Српска

Вишковић: Надам се да је "експерт" Крњић гледао апокалиптичне призоре из Градишке

2 ч

0
Продановић: Од Владе Српске шест милиона КМ за више пројеката, међу којима и вртић

Република Српска

Продановић: Од Владе Српске шест милиона КМ за више пројеката, међу којима и вртић

2 ч

0
Нема изборне кампање за поновљене изборе

Република Српска

Нема изборне кампање за поновљене изборе

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner