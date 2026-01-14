Ковачевић: Срамна Церићева порука - најтежи напад на идентитет конститутивног српског народа

14.01.2026
11:03
Коментари:0
Срамна порука Мустафе Церића како у БиХ треба основати некакву "босанску православну цркву", у суштини је порука Србима у Републици Српској и у БиХ да нису Срби, што је најтежи напад на идентитет једног конститутивног народа, оцијенио је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"У Републици Српској и у БиХ живе православни Срби, а не живе и никада нису живјели никакви `босанци православци`", истакао је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи "Икс".
Ковачевић указује да су овакве срамне поруке још опасније уколико се узме у обзир да их сигурно није случајно упутио, ни мање ни више, него баш бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ.
"Радикалан одговор на овако радикалан напад било би оснивање `исламске заједнице у Републици Српској`, али такве глупости у Српској срећом никоме не падају на памет.
Ми у Српској знамо да уколико желите заслужити туђе поштовање, морате и ви указати поштовање. То је очигледно лекција коју јадни Церић никада неће научити", поручио је Ковачевић који је и портпарол СНСД-а.
