Стиже филм о Меланији: Критикују га широм свијета, а изговорила је само једну реченицу

У биоскопе широм Србије ускоро стиже документарни филм "МЕЛАНИА", који доноси риједак и до сада необјављен увид иза кулиса једног од најзахтјевнијих периода у животу прве даме Сједињених Америчких Држава.
Филм, настао у продукцији Амазон МГМ Студиоса, фокусира се на двадесет дана уочи предсједничке инаугурације у јануару 2025. године, а читава прича испричана је из личне перспективе саме Меланије Трамп.
Према званичном синопсису, документарац прати Меланију Трамп док координира планове инаугурације, сналази се у преносу власти у Бијелој кући и сели породицу назад у Вашингтон. Филм доноси ексклузиван увид у кључне састанке, приватне разговоре и просторе који до сада нису били доступни јавности.
Документарац приказује њен повратак у једну од најекспониранијих улога на свијету. У званичној изјави која прати филм, Меланија Трамп истиче лични значај тог периода:
"Историја се обликује током двадесет дана мог живота уочи предсједничке инаугурације Сједињених Америчких Држава. По први пут, свјетска публика позвана је у биоскопе како би свједочила овом преломном поглављу – интимном, нефилтрираном увиду у мој пут, док усклађујем породични живот, пословне обавезе и филантропију на изузетном путовању ка улози прве даме Сједињених Америчких Држава.“
Филм је замишљен као лично свједочанство периода који је, према њеним ријечима, снажно обликовао њену јавну и приватну улогу.
Објава трејлера у децембру прошле године одмах је изазвала лавину реакција на друштвеним мрежама и већ га критикују широм свијета. Најава почиње сценом са Дана инаугурације, у којој се Меланија Трамп појављује у тамној, елегантној хаљини и са шеширом широког обода, гледа право у камеру и изговара: "Ево нас поново."
У једном од наредних кадрова види се како слуша супруга, предсједника Доналда Трампа, док увјежбава говор. Он каже да ће његово "највеће наслијеђе бити оно миротворца", на шта се Меланија Трамп надовезује ријечима: "Миротворац и ујединитељ."
Реакције на трејлер биле су изразито подијељене. Дио корисника саркастично је коментарисао однос брачног пара, док су други истакли да документарац делује интригантно и визуелно упечатљиво. Поједини гледаоци изразили су одушевљење филмом, називајући га "невероватним", те хвалећи Меланију Трамп као оличење елеганције и самопоуздања.
