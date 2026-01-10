Logo
Сахрањена Јованка Јолић

Телеграф

10.01.2026

11:31

Сахрањена Јованка Јолић
Фото: Printscreen/Youtube/Kurir TV

Сахрана Јованке Јолић је одржана данас на гробљу Лешће у Београду.

Она је преминула 4. јануара након што јој је позлило док је била напољу, усљед чега се срушила на земљу.

Најближи су се данас опростили од Јованке Јолић на Лешћу гдје је сахрањена.

Јованка се како се наводи незванично, била дуго болесна. Породица, пријатељи и комшије су се данас окупили на Лешћу како би се опростили од Јованке Јолић.

Ћерке су скрхане болом примале саучешће од породице и пријатеља пише Блиц.

Јованка је постала хит на мрежама након невјероватне изјаве да најбогатији човјек света Илон Маск заправо вуче корене из Републике Српске, што је изазвало лавину коментара и подсмијеха.

Говорила је и о томе како су Срби најстарији народ, што је многима било чудно, али је она тврдила да за све постоје докази. Такође је и тврдила да су Кинези извршили геноцид над Србима, те да "испод кинеског зида има највише српских костију".

Њена изјава да су Србима "прво узели Египат" једна је од најшерованијих на друштвеним мрежама. Она се у медијима представљала као историчар умјетности и "стручњак за конспирологију", званичних потврда о њеном образовању - нема.

Иначе, комшије интернет сензације, Јованке Јолић, биле су у шоку када су сазнали за смрт комшинице.

- Била је добар комшија. Жао ми је што се ово десило и на начин на који се десило. Била је фина жена, ћерке њене познајем. Имам само ријечи хвале. Можда је неко имао несугласица са њом, али кад се све сабере није била лош човјек. Нисмо ово очекивали, рекао је један комшија.

Како смо сазнали од комшија са ћерком Ангелином је живела, док је друга ћерка удата и живи са супругом и дјецом.

(телеграф)

