Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима

10.01.2026

10:58

Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима
Фото: AMS/HAK

Невољни доласци или одласци у БиХ, скраћени боравци са породицом, све то и много више резултати су огромних гужви на границама током празника. Да би се стање побољшало, направљен је нови и савремени гранични прелаз на Градишци који није пуштен у рад. Разлог је једноставан - Зијад Крњић. Ријеч је о члану Управног одбора УИО који долази из ФБиХ и не жели да да сагласност на потребну документацију како би се гранични прелаз пустио у функцију.

Због тога, путници ће и ове године губити сате, ако не и дане, чекајући у километарским колонама на граничним прелазима БиХ и Хрватске, а најгоре стање је убједљиво управо у Градишци.

Нови гранични прелаз је завршен, али не и пуштен у функцију. Управа за индиректно опорезивање није усвојила потребне измјене правилника, а против је гласао управо Зијад Крњић који по нечијем налогу врши опструкције.

Док Крњић не гласа за правилник, путници се моле за стрпљење. Изгубљени сати у колонама могу се фактурисати на рачун стручњака из СДА.

Тагови:

Зијад Крњић

granica

гужве на граници

Гранични прелаз Градишка

