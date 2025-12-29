Logo
Амиџић: Конаковић се диви потезима Крњића због кога су колоне на улазу у БиХ све дуже

Амиџић: Конаковић се диви потезима Крњића због кога су колоне на улазу у БиХ све дуже
Фото: АТВ

Занимљиво је што Елмедин Конаковић и даље вјерује кадровима СДА из које је поникао, па се диви потезима експерта Владе ФБиХ Зијада Крњића због којег су колоне на улазу у БиХ све дуже и дуже, рекао је Срђан Амиџић, предсједник Управног одбора Управе за индиректно опорезивање и министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

"Конаковић би мање испао смијешан играјући се оним багером што је добио на поклон јер се можда и у багере боље разумије него у фискални систем. Како је објаснио расподјелу прихода од ПДВ-а, да се закључити да очигледно није пажљиво пратио часове математике. Да не познаје шта је крајња потрошња у ПДВ-у, а путарине да и не спомињемо! За његову информацију расподјела је онаква каква је законом предвиђена што могу провјерити и тужбом коју најављују. Република Српска је то још 2018. године провјерила правоснажном пресудом по којој ФБиХ дугује Републици Српској 35 милиона КМ. Одговор из Сарајева на ту пресуду из ФБиХ је – дођем ти", рекао је Амиџић и додао:

"Можда је тај модел и најбољи, размислићемо."

Подсјећамо, Лидер НиП-а рекао је данас да није против тога што је "Крњић урадио и да је отворио ствари на прави начин".

"Људи у БиХ, у РС треба да знају да своје плате добивају због боље економије у Федерацији БиХ, да на леђима носимо бх. ентитет РС. Имамо и судски процес да се види колико је РС прогутала новца који припада Федерацији БиХ", рекао је Конаковић.

