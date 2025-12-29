Logo
Додик: Наставићемо да подижемо животни стандард пензионера

29.12.2025

14:17

Коментари:

3
Додик: Наставићемо да подижемо животни стандард пензионера
Поносан сам што је Република Српска једно од ријетких друштава које је успјело да у децембру исплати двије пензије, новембарску и децембарску, навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Наши пензионери су то заслужили доприносом који су дали стварању и развоју Српске. Наставићемо да подижемо животни стандард ове популације, јер je само друштво које води бригу о најстаријима и најмлађима праведно и хумано", написао је Додик на Икс-у.

Истакао је да ће јануарска пензија биће увећана, а вјерује да ће у новој, 2026. години услиједити још једно повећање.

- Свим пензионерима, прије свега, желим много здравља, породичне среће и радости у њиховој Републици Српској! - поручио је Додик.

Милорад Додик

Коментари (3)
