Трамп: Гренланд нам треба због националне безбједности

14.01.2026

13:36

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је тој земљи потребан Гренланд ради националне безбједности и да је од виталног значаја за "Златну куполу" коју САД граде.

Трамп је на својој друштвеној мрежи Социјална истина написао да би НАТО требало да буде предводник пута да га САД добију, јер ако то не учини САД, хоће Русија или Кина.

- А то се неће десити! Војно, без огромне моћи Сједињених Америчких Држава, коју сам већи дио изградио током свог првог мандата, а сада је подижем на нови и још виши ниво, НАТО ни приближно не би био ефикасна сила или средство одвраћања. Они то знају, а знам и ја. НАТО постаје много моћнији и ефикаснији са Гренландом у рукама САД - написао је Трамп.

Како је рекао, све мање од тога је неприхватљиво.

