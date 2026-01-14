Logo
Large banner

Огласили се из Фонда ПИО: За 1.670 пензионера обустављена исплата пензије у 2026. години

14.01.2026

13:50

Коментари:

0
Огласили се из Фонда ПИО: За 1.670 пензионера обустављена исплата пензије у 2026. години
Фото: АТВ

До краја 2025. године, обавезу достављања потврда о животу имало је укупно 6.257 корисника права.

Како су за Српскаинфо потврдили у Фонду ПИО Српске, ову потврду на вријеме су доставила 4.584 корисника, односно 73,25%.

– Њих 1.673, односно 26,75%, није испунило наведену обавезу – наглашавају у овом фонду.

Истичу да највећи број корисника који нису доставили потврду о животу има пребивалиште у: Аустралији, Аустрији, Белгији, Бугарској, Великој Британији, Данској, Доминиканској Републици…

– Корисницима који су били у обавези да доставе потврду о животу, а који то нису учинили у прописаном року, исплата пензије ће бити привремено обустављена, до испуњења наведене обавезе. Они су дужни да надлежној филијали Фонда доставе важећу потврду о животу. Потврда о животу сматра се исправном ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, надлежног општинског органа, нотара, суда или дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта – објашњавају у Фонду ПИО.

Након што потврда о животу буде достављена и евидентирана, исплата пензије биће настављена.

– То подразумијева и ретроактивну исплату неисплаћених пензија, највише до једне године уназад, рачунајући од дана достављања потврде – поручују из Фонда ПИО.

Подијели:

Тагови:

Fond PIO

Пензионери

пензије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шок у Јапану: Премијерка Такаичи планира распуштање парламента и ванредне изборе

Свијет

Шок у Јапану: Премијерка Такаичи планира распуштање парламента и ванредне изборе

2 ч

0
Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"

Друштво

Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"

2 ч

2
Макрон: Посљедице ће бити несагледиве

Свијет

Макрон: Посљедице ће бити несагледиве

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Гренланд нам треба због националне безбједности

2 ч

0

Више из рубрике

Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"

Друштво

Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"

2 ч

2
Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

Друштво

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

4 ч

0
"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"

Друштво

"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"

5 ч

1
Ваздух опасан у Броду, веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу

Друштво

Ваздух опасан у Броду, веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner