Огласили се из Фонда ПИО: За 1.670 пензионера обустављена исплата пензије у 2026. години

Како су за Српскаинфо потврдили у Фонду ПИО Српске, ову потврду на вријеме су доставила 4.584 корисника, односно 73,25%.

– Њих 1.673, односно 26,75%, није испунило наведену обавезу – наглашавају у овом фонду.

Истичу да највећи број корисника који нису доставили потврду о животу има пребивалиште у: Аустралији, Аустрији, Белгији, Бугарској, Великој Британији, Данској, Доминиканској Републици…

– Корисницима који су били у обавези да доставе потврду о животу, а који то нису учинили у прописаном року, исплата пензије ће бити привремено обустављена, до испуњења наведене обавезе. Они су дужни да надлежној филијали Фонда доставе важећу потврду о животу. Потврда о животу сматра се исправном ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, надлежног општинског органа, нотара, суда или дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта – објашњавају у Фонду ПИО.

Након што потврда о животу буде достављена и евидентирана, исплата пензије биће настављена.

– То подразумијева и ретроактивну исплату неисплаћених пензија, највише до једне године уназад, рачунајући од дана достављања потврде – поручују из Фонда ПИО.