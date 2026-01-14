Бијељина: Гријање још није стигло, кажу да ће "бити за неколико сати"

Извор:
СРНА
14.01.2026
13:41
Коментари:2
Грађани Бијељине би, према данашњим најавама из Градске топлане, гријање требало да добију за неколико часова.
Директор Топлане Горан Вучковић рекао је Срни да је поправљен и други котао и да су добили тридесетак тона угља из Рудника и термоелектране Угљевик.
"Угаљ је стигао, отклонили смо квар и на другом котлу, потпалили ватру тако да ће гријање за неколико сати бити како треба. Тренутно су радијатори дјелимично загријани, али са другим котлом који је већ потпаљен и чим почне радити биће потпуно гријање", појаснио је Вучковић.
Како је појаснио, Топлана у континуитету добија од 25 до 30 тона угља из угљевичког рудника.
Оба котла у бијељинској Топлани покварила су се прије два дана, баш када је требало да послије извјесног периода, започне гријање. Кварови су у међувремену санирани, али је Вучковић јуче рекао Срни да угаљ који су обезбиједили није одговарајући.
Како је појаснио он, а потом и градоначелник Љубиша Петровић, котловима у Топлани само и искључиво одговара угљевички угаљ.
Али, у понедјељак су се из РиТЕ Угљевик огласили саопштењем у којем су навели да немају закључен уговор са Градском топланом Бијељина, нити према том предузећу имају било какве пословне или уговорне обавезе.
Колико ће садашња залиха угља моћи да потраје, знаће корисници који се од почетка сезоне и нису баш огријали топлотном енергијом коју би требало да им уредно испоручује Топлана, баш као што то чини и са рачунима.
Градска топлана је и тема Скупштине града чија је сједница заказана за сутра.
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
16
16
11
16
06
Тренутно на програму