"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера

Извор:

Курир

15.01.2026

07:14

Фото: Printscreen/Instagram

Каспер је допутовао из Њујорка у Србију како би празнике провео са пјевачицом, али ствари међу њима нису протекле баш онако како је Мина замишљала

Веза Мине Костић и њеног партнера Манета, који је познатији као Каспер, доживјела је први озбиљан тест! И то када се коначно упознали лицем у лице послије шест мјесеци везе на даљину. Наиме, Каспер је допутовао из Њујорка у Србију како би празнике провео са пјевачицом, али ствари међу њима нису протекле баш онако како је Мина замишљала.

Каспер водио главну ријеч што се Мини није допало ако је судити по гримасама на њеном лицу, а општа пометња је настала када су различито одговорили на кључна питање - да ли би Мина отишла код њега у Њујорк да живе заједно! Њен одговор је био као из топа да би радо отишла у Америку, док је Каспер преко ње изјавио како он то не би дозволио јер Мина има кћерку, те да мора да буде уз њу док не заврши школу, а да ће он повремено долазити у Србију јер не може без Њујорка.

Мина Костић плеше за Каспера

„Моји планови у наредним годинама јесу везани за Србију. Мини не бих допустио да напусти све и због мене се пресели преко океана. Она има кћерку која овде иде у школу, прво дијете, па све остало. Са Мином ми је прелијепо и могу да кажем да је жена мог живота“, рекао је Каспер.

Мина костић каспер

Сцена

Комшије пријете полицијом Мини и Касперу, открили све јавно

"Иако је његова изјава била разумна, Мина то није доживјела на исти начин. „Њој се није допало што је она као из топа рекла да би се због њега преселила, а он ју је поклопио. Иако он није имао лошу намјеру, већ је то рекао из најбољег разлога, Мина се наљутила јер је схватила да је испала смијешна пред камерама, па се сада тај снимак врти на свим друштвеним мрежама“, открива извор близак пјевачици.

Мина је очекивала да ће Каспер барем размотрити могућност заједничког живота у Америци, јер је он већ годинама тамо има стабилан живот, а његова чврста одлука јесте да та опција не постоји. То је код Мине изазвало помјешане емоције, а пре свега разочарање.

Мина Костић

Сцена

Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера

„Мина је жена која иде срцем и када воли спремна је да окрене читав живот наглавачке. Зато ју је погодило што он није показао тај исти жар, макар у ријечима“, додаје извор.

Ипак, та мала свађа није озбиљно пољуљала њихов однос, али јесте отворила теме о којима нису говорили директно, па је јасно да их тек сада чекају озбиљни разговори о будућности.

(Курир)

