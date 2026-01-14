Даница Ристовски побјеснила због питања о разводу

Извор:
Телеграф
14.01.2026
21:31
Премијера филма "Саучесници", одржава се вечерас, а пажњу јавности привукли су Даница и Лазар Ристовски, који су виђени на истом мјесту након развода.
Даница је стигла прва, блистала је у елегантној црној сукњи до пода, уз рукавице и наочаре за сунце, а њен стајлинг изазвао је одушевљење. Ипак, када су је медији упитали о разводу, њено расположење се нагло промијенило.
Глумица тумачи једну од упечатљивих улога, фризерку Славицу, и том приликом открила је најприје детаље о филму.
- Допало ми се што могу да будем дио пројекта који ће утицати на човјекову свијест, став, грижу савјести и одлуку шта је исправно у животу, а шта не. Позитивних ликова у филму скоро и нема, али оно што је интересантно и што је велики квалитет филма је то да публика види примарног кривца зашто је крив, због чега одлучи да не призна кривицу, а ми јунаци филма између себе то не знамо, само знамо свој дио. Ово је прије свега прича о људском карактеру и нарави, нечему што човек током живота стиче - рекла је она између осталог.
На питање да ли се послије развода у потпуности посветила себи, одговорила је дрско:
- Ја морам вас да питам, шта се то вас тиче? Шта мислите? Здраво - рекла је она и напустила интервју.
Недуго потом, црвеним тепихом прошетао је и Лазар Ристовски, који је био насмијан све вријеме, а убрзо је стигао и Даницин син Јован са супругом Љиљаном, и сјео је поред мајке.
