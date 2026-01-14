Logo
Large banner

Даница Ристовски побјеснила због питања о разводу

Извор:

Телеграф

14.01.2026

21:31

Коментари:

0
Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског
Фото: YouTube/Screenshot

Премијера филма "Саучесници", одржава се вечерас, а пажњу јавности привукли су Даница и Лазар Ристовски, који су виђени на истом мјесту након развода.

Даница је стигла прва, блистала је у елегантној црној сукњи до пода, уз рукавице и наочаре за сунце, а њен стајлинг изазвао је одушевљење. Ипак, када су је медији упитали о разводу, њено расположење се нагло промијенило.

Трудница

Здравље

Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

Глумица тумачи једну од упечатљивих улога, фризерку Славицу, и том приликом открила је најприје детаље о филму.

- Допало ми се што могу да будем дио пројекта који ће утицати на човјекову свијест, став, грижу савјести и одлуку шта је исправно у животу, а шта не. Позитивних ликова у филму скоро и нема, али оно што је интересантно и што је велики квалитет филма је то да публика види примарног кривца зашто је крив, због чега одлучи да не призна кривицу, а ми јунаци филма између себе то не знамо, само знамо свој дио. Ово је прије свега прича о људском карактеру и нарави, нечему што човек током живота стиче - рекла је она између осталог.

На питање да ли се послије развода у потпуности посветила себи, одговорила је дрско:

- Ја морам вас да питам, шта се то вас тиче? Шта мислите? Здраво - рекла је она и напустила интервју.

Паркинг

Бања Лука

Нема наплате паркинга без скупштинске одлуке

Недуго потом, црвеним тепихом прошетао је и Лазар Ристовски, који је био насмијан све вријеме, а убрзо је стигао и Даницин син Јован са супругом Љиљаном, и сјео је поред мајке.

Подијели:

Таг:

Lazar Ristovski

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нема наплате паркинга без скупштинске одлуке

Бања Лука

Нема наплате паркинга без скупштинске одлуке

1 ч

0
Захарова: Кијев терористичким нападима угрожава глобалну енергетску стабилност

Свијет

Захарова: Кијев терористичким нападима угрожава глобалну енергетску стабилност

1 ч

0
Сијарто позвао Мађаре да не путују у Иран

Свијет

Сијарто позвао Мађаре да не путују у Иран

1 ч

0
Нови случај насиља над животињама: На градском гробљу у Сарајеву упуцан пас

Друштво

Нови случај насиља над животињама: На градском гробљу у Сарајеву упуцан пас

1 ч

0

Више из рубрике

Пјевачица Снежана Ђуришић

Сцена

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

6 ч

0
Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

Сцена

Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

9 ч

0
Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

Сцена

Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

11 ч

0
Ухапшен Кифер Сатерленд

Сцена

Ухапшен Кифер Сатерленд

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner