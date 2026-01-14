Logo
Large banner

Сијарто позвао Мађаре да не путују у Иран

Извор:

СРНА

14.01.2026

20:57

Коментари:

0
Сијарто позвао Мађаре да не путују у Иран
Фото: АТВ

Мађарска позива своје грађане да избјегавају путовања у Иран, али тренутно не види потребу да евакуише своју амбасаду, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Молимо све да се уздрже од путовања у Иран осим ако имају веома убједљив разлог, што тренутно не могу ни да замислим. Знамо за два мађарска држављанина која су тамо и регистровали су се за конзуларну заштиту", рекао је Сијарто листу "Мађар немзет".

Упуцан пас, Сарајево

Друштво

На градском гробљу у Сарајеву упуцан пас

Сијарто је истакао да Амбасада Мађарске у Ирану наставља да ради пуним капацитетом.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Иран

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

Свијет

Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

1 ч

0
Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

Хроника

Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

2 ч

0
Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

Култура

Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

2 ч

0
Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

Свијет

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

2 ч

0

Више из рубрике

Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

Свијет

Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

1 ч

0
Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

Свијет

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

2 ч

0
Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

Свијет

Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

2 ч

0
Берлин шаље прве војнике на Гренланд

Свијет

Берлин шаље прве војнике на Гренланд

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner