Сијарто позвао Мађаре да не путују у Иран

Мађарска позива своје грађане да избјегавају путовања у Иран, али тренутно не види потребу да евакуише своју амбасаду, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Молимо све да се уздрже од путовања у Иран осим ако имају веома убједљив разлог, што тренутно не могу ни да замислим. Знамо за два мађарска држављанина која су тамо и регистровали су се за конзуларну заштиту", рекао је Сијарто листу "Мађар немзет".
Сијарто је истакао да Амбасада Мађарске у Ирану наставља да ради пуним капацитетом.
