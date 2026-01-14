Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

Извор:
Sputnjik
14.01.2026
20:25
Коментари:0
Данска и Гренланд су спремни да конструктивно размотре све захтјеве Сједињених Америчких Држава у области безбједности, изјавио је шеф данског Министарства спољних послова Ларс Локе Расмусен.
- У складу са Споразумом о одбрани из 1951. године, Сједињене Америчке Државе већ имају широк војни приступ Гренланду и увијек могу затражити повећање свог присуства на острву. Због тога бисмо жељели да чујемо да ли САД имају било какве додатне захтјеве. У том смислу, сваки такав захтјев ћемо конструктивно размотрити - рекао је министар.
Свијет
Берлин шаље прве војнике на Гренланд
Он је истакао да се ставови Данске и Гренланда и даље разликују од позиције САД, упркос разговорима који су у току са Вашингтоном.
Нарушавање територијалног интегритета Данске и Гренланда било би потпуно неприхватљиво, истакао је шеф данске дипломатије.
Кошарка
Реал напушта Евролигу?
Расмусен је признао да не зна да ли ће на крају бити могуће отклонити неслагања са Сједињеним Америчким Државама поводом ситуације око Гренланда.
Најновије
Најчитаније
22
33
22
24
22
15
22
13
22
09
Тренутно на програму