Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

Извор:

Sputnjik

14.01.2026

20:25

Фото: Pixabay

Данска и Гренланд су спремни да конструктивно размотре све захтјеве Сједињених Америчких Држава у области безбједности, изјавио је шеф данског Министарства спољних послова Ларс Локе Расмусен.

- У складу са Споразумом о одбрани из 1951. године, Сједињене Америчке Државе већ имају широк војни приступ Гренланду и увијек могу затражити повећање свог присуства на острву. Због тога бисмо жељели да чујемо да ли САД имају било какве додатне захтјеве. У том смислу, сваки такав захтјев ћемо конструктивно размотрити - рекао је министар.

njemacka vojska

Свијет

Берлин шаље прве војнике на Гренланд

Он је истакао да се ставови Данске и Гренланда и даље разликују од позиције САД, упркос разговорима који су у току са Вашингтоном.

Нарушавање територијалног интегритета Данске и Гренланда било би потпуно неприхватљиво, истакао је шеф данске дипломатије.

evroliga

Кошарка

Реал напушта Евролигу?

Расмусен је признао да не зна да ли ће на крају бити могуће отклонити неслагања са Сједињеним Америчким Државама поводом ситуације око Гренланда.

Grenland

Вашингтон

