Медведев: Европа ће предати Гренланд Америци

14.01.2026
Европа ће предати Гренланд Сједињеним Америчким Државама /САД/ и тиме поставити "велики европски преседан", рекао је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"Галски пијетао је закукурикао да ће, ако буде угрожен суверенитет Данске, посљедице бити невиђене. Ох, шта ће да ураде?! Да отму предсједника САД? Да нападну САД нуклеарним бомбама? Наравно да не. Једноставно ће предати Гренланд. И то би био велики европски преседан", написао је Медведев на "Иксу".
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да је Гренланд потребан Америци ради заштите националне безбједности.
