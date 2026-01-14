Logo
Large banner

Медведев: Европа ће предати Гренланд Америци

Извор:

СРНА

14.01.2026

19:17

Коментари:

0
Медведев: Европа ће предати Гренланд Америци
Фото: Танјуг/АП

Европа ће предати Гренланд Сједињеним Америчким Државама /САД/ и тиме поставити "велики европски преседан", рекао је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

"Галски пијетао је закукурикао да ће, ако буде угрожен суверенитет Данске, посљедице бити невиђене. Ох, шта ће да ураде?! Да отму предсједника САД? Да нападну САД нуклеарним бомбама? Наравно да не. Једноставно ће предати Гренланд. И то би био велики европски преседан", написао је Медведев на "Иксу".

НИС

Регион

Каква је енергетска будућност региона?

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да је Гренланд потребан Америци ради заштите националне безбједности.

Подијели:

Тагови:

Grenland

Дмитриј Медведев

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У центру овог европског града брзина аутомобила ограничена на 30 км/х

Свијет

У центру овог европског града брзина аутомобила ограничена на 30 км/х

36 мин

0
Молебан, ватромет, концерти: Весело на дочеку Православне Нове године

Друштво

Молебан, ватромет, концерти: Весело на дочеку Православне Нове године

38 мин

0
Уз пјесму и добро расположење, Бањалучани дочекали Православну Нову годину

Бања Лука

Уз пјесму и добро расположење, Бањалучани дочекали Православну Нову годину

39 мин

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Љекар препоручује двије једноставне навике за ублажавање жгаравице

50 мин

0

Више из рубрике

У центру овог европског града брзина аутомобила ограничена на 30 км/х

Свијет

У центру овог европског града брзина аутомобила ограничена на 30 км/х

36 мин

0
Интервенција САД у Ирану могла би да почне у року од 24 сата?

Свијет

Интервенција САД у Ирану могла би да почне у року од 24 сата?

1 ч

0
Шведска и Данска шаљу војнике на Гренланд

Свијет

Шведска и Данска шаљу војнике на Гренланд

1 ч

0
Покушао да уђе у авион са преминулом супругом

Свијет

Покушао да уђе у авион са преминулом супругом

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

19

35

Ћуте, сједе и примају плату - тако је појединим народним посланицима

19

34

Ову ствар извадите из новчаника: Привлачи биједу и сиромаштво

19

23

Више цијене партиципације у Српској

19

20

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner