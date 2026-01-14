Уз пјесму и добро расположење, Бањалучани дочекали Православну Нову годину

Извор:
Здравље, љубав и слога жеље су Бањалучана који су уз српског, а свјетског, музичара Слободана Тркуљу, дочекали Православну Нову годину. Славље на Платоу Храма Христа Спаситеља започела је етно група "Дар" и млади извођач Данило Милосављевић.
Ниска температура није спријечила грађане да са својим ближњима уживају у концерту, након чега су присуствовали поноћној литургији.
"Желим прије свега здравља, мира и онога што мислим да нам свима недостаје – слоге, да будемо сложни","Пожељела бих свима мир, здравље, благостање, радост. Да живимо у саборности", "Здравља, само здравља, све остало ће доћи","На првом мјесту здравља, љубави, слоге, да будемо срећни и уживамо у ономе што радимо", рекли су Бањалучани за АТВ.
Онима којима је сметала хладноћа, одлучили су се за прославу у топлијем амбијенту и добром угођају. Уз пјесму, храну и коју чашицу више дочекали су Нову годину.
"Свима желим да од овог момента и свих преосталих дана у години уживају у здрављу, срећи, окружени најмилијима, са оствареним жељама и циљевима, да буду најсрећнији што могу","Желим свима здравља и среће", додали су грађани.
Тачно у поноћ, звона Храма Христа Спаситеља, огласила су долазак Православне, односно Српске нове године, уносећи у бањалучку ноћ поруку заједништва.
Уз музику, осмијехе и окупљене грађане, Бања Лука је Нову годину дочекала онако како прижељкује и да је проживи, весело, достојанствено и са вјером да ће наредни мјесеци донијети више здравља, стабилности и разлога за радост. Наши Бањалучани поручују да се година не мјери бројем дана, него оним што у њу унесемо. Срећну Православну нову годину жели вам екипа АТВ.
