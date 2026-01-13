Да ли грађани Бањалуке треба да плаћају паркинг?

Извор:
13.01.2026
Драшко Станивуковић је одлучио да по сваку цијену наплаћује паркинг у граду. Донио је привремену одлуку за обезбјеђивање континуитета у функционисању комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима. У преводу о наплати паркинга и то по одлуци градоначелника наплата би почела од 1. јануара, па све док Скупштина града Бањалука не донесе нову одлуку, али не дуже од 90 дана од дана њеног ступања на снагу. То би тако можда и било да је написана одлука објављена.
"Тако да је ријеч о одлуци која ће бити, односно продужењу важења цјеновника, привремена за 90 дана гдје ћемо онда вид јети или да се то повјеравање паркинга с једне стране ако Скупштина жели да буде јавно предузеће повјери ЗИБЛ-у или да се паркинг настави наплаћивати као у свим другим локалним заједницама. Одлука Уставног суда јесте испоштована и Бањалука има право на наплату паркинга", рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Да се наплаћује треба, али да се очисти баш и не мора. Док је на паркинзима борба за слободно мјесто и паркирање гдје ко стигне, паркинг мјеста су још затрпана снијегом. За градску управу намјера наплате паркинга у Бањалуци је легална, приговори Уставног суда у одлуци којом је наплата тог истог паркинга проглашена незаконитом су испоштовани, а нова одлука биће законита. Али само, ако њих питамо.
"Морам напоменути да је иста нелегитимна, неважећа, из разлога јер се у преамбули одлуке позива на статут града а чланом 3. диспозитива одлуке наводи да иста ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. И ту је стављена тачка, Не наводи се тачно који службени гласник. А једини релевантан је Службени гласник града Бањалука. Наплата паркинга од 01. јануара није легална тако да грађани не треба да плаћају паркинг", рекла је Жана Грмуша, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Осим што је нову незакониту одлуку донио градоначелник мимо својих овлаштења, спорно је и гдjе ће бити објављена како би имала шансу да буде примијењена. Објављивање одлуке одбијено је у Службеном гласнику града Бањалука, јер је незаконита. Исти је сценарио намјера градоначелника Бањалуке доживјела и у Службеном гласнику РС.
"У Службеном гласнику Републике Српске смо примили одлуку градоначелника Бањалуке , а истовремено и допис Скупштине града у којем смо обавијештени да та одлука није донесена на законит начин тј да је донио ненадлежни орган.тј градоначелника И због тога ту одлуку на можемо објавити", рекао је Милош Лукић, в.д. директора Службеног гласника Републике Српске.
Тако је Станивуковићу, по већ виђеној пракси, једина могућност објава у Службеном листу БиХ, јер намјера очигледно није да се поштује закон и процедура. А, како смо сазнали, нова одлука управо би ту требало да буде објављена. Али ни то не би било први пут да је Драшко Станивуковић платио објаву одлуке у комерцијалном дијелу Службеног листа гдје је правило- платиш и објавиш. HИ одлука Скупштине града којом од септембра до краја децембра прошле године омогућена наплата паркинга у Бањалуци, мимо одлуке Уставног суда, није била по закону.
"Врло је упитно и таква одлука која је била привремено донесена , као привремено рјешење. Јер с аспекта струке она није имала упориште за доношење. А поготово доношење накнадно неке одлуке која није донесена од надлежног органа. У овом случају мора бити објављена у Службеном гласнику града Бањалука како би произвела правно дејство", рекао је Борис Новаковић, адвокат.
Опасна правна праска доношења одлука на силу без поштовања законских прописа у Бањалуци епилог ће добити на суду. Барем за оне грађане који су након добијања прекршајне пријаве због неплаћања паркинга тражили судско одлучивање. Таквих је, тврде нам упућени, неколико хиљада предмета који још нису дошли у рад. Правници кажу да ће бити интересантна правна судбина таквих судских процеса. А њих би могло да буде још много више након што незаконито на снагу ступи или ако ступи најновија одлука градоначелника. А грађани и тада ако добију казну за неплаћање незаконито наплаћиваног паркинга могу на суд.
