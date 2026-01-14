Logo
Еко топлане Бањалука: Празници без рестрикција, али систем даљинског гријања тражи рјешења

Извор:

АТВ

14.01.2026

10:08

Еко топлане Бањалука: Празници без рестрикција, али систем даљинског гријања тражи рјешења

Еко топлане Бањалука током празничног периода, упркос ниским спољним температурама и повећаним трошковима функционисања система, наставиле су да обезбјеђују пуни стандард гријања у стамбеним просторима, исказујући разумијевање према чињеници да је већина грађана новогодишње и божићне празнике провела у својим домовима.

Иако је још крајем децембра јавност обавијештена о плану могућих прилагођавања режима гријања, Еко топлане су одлучиле да током празника не примјењују најављене мјере, те да задрже оптималну унутрашњу температуру од 22 степена Целзијуса, како би грађанима обезбиједиле комфор у периоду појачане потрошње и боравка у становима.

Из овог предузећа подсјећају да су наведене мјере најављене као дио одговорног и транспарентног плана очувања стабилности система даљинског гријања, у околностима повећаних укупних трошкова функционисања, те да су биле директно везане за изостанак неопходних одлука Града Бањалука.

- Имали смо разумијевања за празнике и потребе грађана и због тога смо задржали пуни стандард гријања, иако је план већ био дефинисан. Међутим, систем не може дугорочно функционисати без конкретних одлука - поручио је Драгиша Зечевић, члан Управног одбора Еко топлана.

Како наводе из Еко топлана, Скупштина града Бањалука, на којој је требало да се разматрају захтјеви Еко топлана у вези са обезбјеђивањем одрживог функционисања система, још увијек није одржана, чиме су изостала рјешења о којима је јавност већ била информисана. Због тога Еко топлане обавјештавају да се у наредним данима наставља примјена раније утврђеног плана, те да је Управни одбор дао налог за техничке припреме за могућу примјену мјера прилагођавања режима гријања, у складу са планом представљеним јавности крајем децембра.

- С обзиром да је набавка енергента директно повезана са могућностима плаћања, план набавке енергента морамо прилагодити лимитираним платежним могућностима - истакли су из Еко топлана.

Према том плану, у првој фази усљед смањене набавке енергента би могло доћи до смањења производње топлотне енергије, а тиме и до снижења температуре у стамбеним просторима на око 19 степени Целзијуса, док су даље мјере предвиђене искључиво као крајња опција, уколико не дође до доношења одлука које би омогућиле стабилно функционисање система до краја гријне сезоне.

Еко топлане позивају Град Бањалука, као стратешког партнера и сувласника система даљинског гријања, да преузме одговорност и донесе одлуке које ће омогућити стабилност система и сигурност грађана, истичући да су спремне за дијалог и заједничко рјешење, али да одлагања више немају простора.

