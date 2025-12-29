Еко топлане: Саниран квар, кренула испорука топлотне енергије

Извор:
Еко топлане су санирале квар на магистралном вреловоду и кренула је испорука топлотне енергије, потврђено је за АТВ.
Саопштено нам је и да се пуна функционалност очекује кроз сат времена.
Подсјећамо, због санације квара на магистралном вреловоду испорука топлотне енергије била је обустављена у неколико насеља у Бањалуци.
Гријања није било у насељима Росуље, Мјесец, Парк, дијеловима насеља Борик, Центар, Нова Варош, грађевинском предузећу "Крајина" и Романијској улици.
