Еко топлане: Саниран квар, кренула испорука топлотне енергије

АТВ

29.12.2025

10:36

0
Еко топлане су санирале квар на магистралном вреловоду и кренула је испорука топлотне енергије, потврђено је за АТВ.

Саопштено нам је и да се пуна функционалност очекује кроз сат времена.

Подсјећамо, због санације квара на магистралном вреловоду испорука топлотне енергије била је обустављена у неколико насеља у Бањалуци.

Гријања није било у насељима Росуље, Мјесец, Парк, дијеловима насеља Борик, Центар, Нова Варош, грађевинском предузећу "Крајина" и Романијској улици.

Eko toplana

Бањалука

grijanje

