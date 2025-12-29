Ковачевић: Недопустиво да пола Бањалуке на минус шест степени нема гријање

Извор:
СРНА
29.12.2025
08:59
Коментари:1
Недопустиво је да пола Бањалуке два дана пред дочек Нове године, на минус шест степени, нема гријање, поручио је Радован Ковачевић, портпарол СНСД-а.
- Узгред, умјесто што скупља "политички отпад" широм Републике, било би добро да градоначелник покупи и комунални отпад по Бањалуци. Али, он је очигледно Бањалуку већ заборавио - написао је Ковачевић на Икс-у.
Узгред, умјесто што скупља "политички отпад" широм Републике, било би добро да градоначелник покупи и комунални отпад по Бањалуци.
Али, он је очигледно Бањалуку већ заборавио.
Еко топлане: Без гријања неколико бањалучких насеља због квара на вреловоду
