Ковачевић: Недопустиво да пола Бањалуке на минус шест степени нема гријање

Извор:

СРНА

29.12.2025

08:59

Коментари:

1
Фото: АТВ БЛ

Недопустиво је да пола Бањалуке два дана пред дочек Нове године, на минус шест степени, нема гријање, поручио је Радован Ковачевић, портпарол СНСД-а.

- Узгред, умјесто што скупља "политички отпад" широм Републике, било би добро да градоначелник покупи и комунални отпад по Бањалуци. Али, он је очигледно Бањалуку већ заборавио - написао је Ковачевић на Икс-у.

grijanje radijator

Бања Лука

Еко топлане: Без гријања неколико бањалучких насеља због квара на вреловоду

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (1)
