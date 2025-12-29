Logo
Људи у шоку због призора из цркве: Исус као ванземаљац?

29.12.2025

10:14

Фото: АТВ

Њемачки јавни емитер АРД изазвао је контроверзу емитовањем поноћне мисе из католичке цркве Свете Марије у Штутгарту , на којој је лик Исуса приказан на необичан начин. Умјесто класичних дрвених јаслица, на пласту сена била је одрасла особа прекривена слузи.

Мису је водио свештеник Томас Штајгер (61) из парохије. Човјек који је глумио Исуса био је прекривен мокрим пиринчаним папиром и могао је да дише само кроз сламку.

Гледаоци на друштвеним мрежама су коментарисали да их сцена подсјећа на „ванземаљца“ и назвали приказ „болесним и одвратним“

„Границе се помјерају“

Многи хришћани су изразили незадовољство овим приказом. Клаус Нопер (ЦДУ), градски одборник у Штутгарту и кандидат за изборе за покрајинску скупштину, истакао је:

„Ово је одвратно! Овде се божићна прича инструментализује у духу 'будности'. Границе се помјерају све даље и даље, наше вриједности се одбацују. Овако се друштво уништава.“

Свештеник Томас Штајгер (61), који је служио мису, оправдао је контроверзне јасле у интервјуу за Штутгартер Цајтунг. „Не желимо да провоцирамо, али не желимо ни да затварамо очи. Јасле приказују правог човека, он лежи тамо јадан, го и изложен“, истакао је, према часопису Феникс .

Isus Hristos

Црква

