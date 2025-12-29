Људи у шоку због призора из цркве: Исус као ванземаљац?

29.12.2025
10:14
Коментари:0
Њемачки јавни емитер АРД изазвао је контроверзу емитовањем поноћне мисе из католичке цркве Свете Марије у Штутгарту , на којој је лик Исуса приказан на необичан начин. Умјесто класичних дрвених јаслица, на пласту сена била је одрасла особа прекривена слузи.
Мису је водио свештеник Томас Штајгер (61) из парохије. Човјек који је глумио Исуса био је прекривен мокрим пиринчаним папиром и могао је да дише само кроз сламку.
Гледаоци на друштвеним мрежама су коментарисали да их сцена подсјећа на „ванземаљца“ и назвали приказ „болесним и одвратним“
„Границе се помјерају“
Многи хришћани су изразили незадовољство овим приказом. Клаус Нопер (ЦДУ), градски одборник у Штутгарту и кандидат за изборе за покрајинску скупштину, истакао је:
„Ово је одвратно! Овде се божићна прича инструментализује у духу 'будности'. Границе се помјерају све даље и даље, наше вриједности се одбацују. Овако се друштво уништава.“
Die #ARD liefert bei der Christmette 2025 eine groteske #Freakshow. — Dr. David Lütke (@DrLuetke) December 25, 2025
Ein "echter Mensch" wird im Stil eines atmenden Alien als "Krippe" präsentiert.
Und selbst das Publikum ist (sicher ganz zufällig) in Regenbogenfarben sortiert...🏳️🌈 pic.twitter.com/4HbOTOpTLj
Свештеник Томас Штајгер (61), који је служио мису, оправдао је контроверзне јасле у интервјуу за Штутгартер Цајтунг. „Не желимо да провоцирамо, али не желимо ни да затварамо очи. Јасле приказују правог човека, он лежи тамо јадан, го и изложен“, истакао је, према часопису Феникс .
Најновије
Најчитаније
12
38
12
27
12
17
12
14
12
13
Тренутно на програму