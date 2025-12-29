Извор:
Б92
29.12.2025
09:32

Замјеник председника Савјета Руске Федерације Константин Косачов објавио да је, по његовом мишљењу, 2026. година одлучујућа за украјинску кризу.
"Година 2026. могла би бити пресудна у украјинској кризи - ако 'страна мира' тријумфује над 'страном рата', компромисна рјешења могу бити брзо усвојена", оцијенио је данас Косачов.
Он је у колумни за Тасс истакао да је за њега 2026. година наде, али да ставови и акције Украјине нису одлучујући за рјешавање кризе.
"У том погледу, предстојећа година ће, по мом мишљењу, бити одлучујућа. Ако 'мировна страна' - са Русијом, њеним савезницима и партнерима широм свјета и конструктивним снагама у САД и Европи - може да деактивира деструктивну линију још утицајне 'ратне стране', онда би постизање обострано прихватљивих рјешења могло бити прилично брзо и једноставно", написао је Косачов.
С друге стране, напомиње он, негативни фактори који би могли да одложе опоравак од кризе укључују континуирану моћ "европских јастребова", повећану ратну хистерију и исход средњорочних избора у САД 2026. године.
"Остаћемо оптимистични и вјероваћемо у најбоље. Али бићемо проактивни оптимисти. То јест, учинићемо све што је могуће и под нашом контролом како бисмо осигурали да 2026. година постане прекретница ка миру", закључио је Косачов.
