Logo
Large banner

Управо је објављена скривена порука Кремља

Извор:

Б92

29.12.2025

09:32

Коментари:

0
Управо је објављена скривена порука Кремља

Замјеник председника Савјета Руске Федерације Константин Косачов објавио да је, по његовом мишљењу, 2026. година одлучујућа за украјинску кризу.

"Година 2026. могла би бити пресудна у украјинској кризи - ако 'страна мира' тријумфује над 'страном рата', компромисна рјешења могу бити брзо усвојена", оцијенио је данас Косачов.

Он је у колумни за Тасс истакао да је за њега 2026. година наде, али да ставови и акције Украјине нису одлучујући за рјешавање кризе.

"У том погледу, предстојећа година ће, по мом мишљењу, бити одлучујућа. Ако 'мировна страна' - са Русијом, њеним савезницима и партнерима широм свјета и конструктивним снагама у САД и Европи - може да деактивира деструктивну линију још утицајне 'ратне стране', онда би постизање обострано прихватљивих рјешења могло бити прилично брзо и једноставно", написао је Косачов.

С друге стране, напомиње он, негативни фактори који би могли да одложе опоравак од кризе укључују континуирану моћ "европских јастребова", повећану ратну хистерију и исход средњорочних избора у САД 2026. године.

"Остаћемо оптимистични и вјероваћемо у најбоље. Али бићемо проактивни оптимисти. То јест, учинићемо све што је могуће и под нашом контролом како бисмо осигурали да 2026. година постане прекретница ка миру", закључио је Косачов.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Kremlj

Москва

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

Сцена

Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

3 ч

0
Ухапшена два мушкарца због језивог убиства код Врбаса

Србија

Ухапшена два мушкарца због језивог убиства код Врбаса

3 ч

0
Ава Карабатић објавила вјеридбу и показала прстен

Сцена

Ава Карабатић објавила вјеридбу и показала прстен

3 ч

0
Ничу приватна гробља: Парцеле без дозволе, а покојници без евиденције

Србија

Ничу приватна гробља: Парцеле без дозволе, а покојници без евиденције

3 ч

0

Више из рубрике

Активиран план за заштиту бескућника у Паризу због хладноће

Свијет

Активиран план за заштиту бескућника у Паризу због хладноће

3 ч

0
Погледајте лице Зеленског када је Трамп хвалио Путина

Свијет

Погледајте лице Зеленског када је Трамп хвалио Путина

4 ч

0
Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

Свијет

Фон дер Лајен: Постигнут добар напредак у преговорима о Украјини

4 ч

0
Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

Свијет

Стравична несрећа, воз исклизнуо из шина, броје се мртви и повријеђени

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Коме ће припасти огромно богатство Брижит Бардо: Син није добио ни дио

12

27

Песков: Ускоро нови телефонски разговор Путина и Трампа

12

17

Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

12

14

Додик: Церићев позив Бошњацима да "насељавају Српску" покушај реализације ратних циљева о унитарној БиХ

12

13

Званично признат дијабетес типа 5

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner