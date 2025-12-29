Logo
Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

Извор:

Б92

29.12.2025

09:28

Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"
Фото: Tanjug/AP file

Француска филмска легенда Брижит Бардо преминула је јуче, 28. децембра, у 91. години.

Легендарна глумица и певачица посљедњих година борила се с озбиљним здравственим проблемима, који су на крају довели до њеног одласка.

Проблеми са здрављем и боравак у приватној клиници обележили су тешке посљедње недјеље живота култне француске глумице.

Проблеми с дисањем

Проблеми с дисањем пратили су је и ранијих година. У јулу 2023, током екстремних врућина у Сен Тропеу, здравствени радници пружили су јој помоћ у њеном дому због респираторних проблема. Њен супруг Бернард д’Ормал изјавио је тада: "Око 9 ујутро Брижит је имала проблема с дисањем… није изгубила свијест, али било је озбиљније него иначе. У тим годинама једноставно не може више да подноси овакве врућине."

Брижит Бардо

Сцена

Никада га није жељела: Прича о Брижит Бардо и њеном сину

Цјеложивотна борба с депресијом

У истом периоду изашао је и документарац о њеном животу под називом "Бардо", у ком је открила тајну коју је крила читав живот: чак и у највећим данима славе борила се с депресијом.

"Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо", рекла је, не желећи да прецизира на шта тачно мисли. Додала да ју је депресија пратила до краја живота: "Свако јутро се пробудим, и тужна сам."

Изгубила важне особе

Ипак, Бардо је тада нагласила да је увијек налазила утјеху у животињама и борби за њихова права. "Није ми важно хоће ли се људи мене сјећати. Оно што желим јесте да се сјећају поштовања које дугујемо животињама. Што сам старија, то се више бојим људи. Више сам животиња него човјек."

Брижит Бардо

Сцена

Посљедњи дани Брижит Бардо; Тешка борба и неколико хоспитализација

Посљедњих мјесеци живот славне Бардо био је обиљежен и тугом - почетком године изгубила је двојицу њој блиских људи, свог дугогодишњег пријатеља и "близанца" Кристијана Бирнкорта и бившег супруга Жака Шаријеа, оца њеног сина Николаса.

По изласку из болнице Бардо је требала да се врати у свој дом у Сен Тропеу, место које је одувијек сматрала својим уточиштем, али тешку болест ипак није успјела да побиједи у 91. години живота.

(б92)

Брижит Бардо

глумица

depresija

Коментари (0)
