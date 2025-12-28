Умрла Брижит Бардо!

28.12.2025
Француска глумица Брижит Бардо преминула је данас у 91. години, саопштила је данас Фондација Брижит Бардо.
Брижит је рођена 1934. године у Паризу, а отворено је говорила о томе да је одрастала у дому у коме су постојала строга правила. Могуће је да је ауторитет који су њени родитељи спроводили утицали на то да створи независност и живи по „својим правилима“.
Њени контроверзни поступци и изјаве одувијек су привлачили пажњу свјетске јавности - од тога да се скидала гола у филмовима када то још није било уобичајено, па све до чињеница да је тврдила да зна лијек за корону. Читав живот ове прелијепе плавуше обавијен је интригама, скандалима, бурним везама и алкохолом, али и токсичним односима, а међу најупечатљивијим причама које се вежу за њу је тема односа ње и њеног сина.
Њен отац био је власник неколико индустријских фирми у Француској, а мајка је била насљедница директора осигуравајућег друштва. Обоје су подједнако спроводили физичко и психичко насиље над кћеркама, па је тако било уобичајено да их туку каишевима, оцу су морале да се обраћају са „Ви“, а мајка се мешала у њихов круг пријатеља.
Једна од највећих бизарности јесте када су убили њеног љубимца, зеца, кога су потом сервирали за вечеру. Годинама касније борила се за заштиту животиња.
Врло млада је показала дар за умјетност и музику, те су је родитељи уписали на балет, којим није наставила да се бави, али је сачувала грациозност и лијепо држање, по чему је и била позната.
Своју каријеру у свијету моде започела је са само 15 година, када је директор магазина „Елле“ понудио да је слика. Њена љепота брзо је препозната и примијећена, те јој није требало много да се нађе на свим насловницама.
Како се прославила у свијету моде веома рано, то јој је отворило врата и за свијет глуме, те је одмах након почетне популарности почела да добија понуде за филмове. Међутим, њени родитељи нису сматрали да је глума прикладно занимање за кћерку из богате париске породице, која је васпитана по најстрожим правилима бонтона. Покушали су да је одговоре тако што су је послали на даље школовање у Енглеску, чему се она није толико противила, али то је значило и раздвајање од редитеља Рожеа Вадима, у кога је била заљубљена.
Као знак протеста гурнула је главу у укључену рерну, што је брзо промијенило одлику родитеља, а онда је добила и пристанак да се уда за њега са 18 година.
Први значајнији филм снимила је 1956. године, а ријеч је о филму „И Бог створи жену“, који је Брижит донио планетарну популарност, а чињеница да је у појединим државама био забрањен додатно је „подигла буру“.
Њена каријера и популарност су муњевитом брзином расли, те је убрзо постала најплаћенија француска глумица. Важила је за глумицу која је рушила дотадашње стандарде, мушкарци су уздисали за њом, а жене су желеле да буду слободне попут ње.
Сва збивања лоше су утицала на њено ментално здравље, па је за свој 26. рођендан покушала да одузме себи живот тако што је прогутала велики број пилула за спавање. Ипак, преживела је покушај самоубиства и тешку фазу у којој се нашла.У својој турбулентној каријери имала је велики број насловница, снимљених филмова, чак и неколико песама, пленила је лепотом и важила је за „секс симбол“ шездесетих. Иако је била холивудска лепотица и заводница, сматрала је да јој физички изглед кроз живот није доносио никакво задовољство. У 38. години решила је да се одрекне глумачке каријере и да посвети свој живот борби за права животиња.
