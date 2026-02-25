Божо Марић тврди да Станивуковић планира нова запошљавања у ГУ, број фрапантан

Извор:
АТВ
25.02.2026
08:30
Коментари:7
Нова систематизација радних мјеста у Градској управи Бањалука предвиђа 1.225 радних мјеста, рекао је предсједник Синдиката управе Српске Божо Марић.
"Систематизација је објављена у Службеном гласнику, број 35. Вјеровали или не, у Службеном гласнику је објављена систематизација која предвиђа 1225 радних мјеста. Многи забринути радници су се јавили. Они страхују да ли ће Драшко Станивуковић у току ове изборне године запослити нове раднике. Јер, радници, ионако, немају гдје да се смјесте у Градској управи која, тренутно, износи преко 1.000 радника, рекао је Марић.
Марић каже да се с правом се поставља питање да ли Драшко Станивуковић због тога још није повећао плате запосленима у Градској управи.
"Синдикат управе са Владом Српске потписао је колективни уговор који би требало да доведе до повећања плата. Неко је добио једну, неко 5 КМ, а онај најужи круг људи око Станивуковића 10-15 одсто повећања плата. Очито да је новац у буџету, око 30 милиона КМ више за плате, предвиђен управо за нови број радника које Драшко планира да прими у Градску управу", истиче Марић.
Према његовим ријечима, стари радници страхују да ли ће бити отпуштени, да би, како каже, Драшко у радни однос примио нове раднике, које ће смјестити на радна мјеста старих.
"Или су то, ипак, радници који ће у овом предизборном фолклору служити Станивуковићу?! Јер, према мојим сазнањима, читав један аутобус или аутобуски караван путује са Станивуковићем по Српској, приликом отварања просторија његовог покрета „Погрешна Српска“, трошећи на тај начин новац грађана Бањалуке", истиче Марић.
Поручује да радници не треба да страхују, да треба да се јаве синдикату и да ће их синдикат заштитити.
