Станивуковић "промијенио плочу": Јуче спомињао станове, данас трошне објекте

Извор:

РТРС

24.02.2026

13:48

Коментари:

1
Фото: АТВ

Ни дан није прошао, а градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић већ "мијења плочу", поводом изјаве од јуче гдје је рекао како живот у центру града мора имати своју цијену, те да они који то не могу да издрже треба да размисле о пресељењу у јефтиније зоне.

Данас каже да је јуче отворио тему која је изазвала бројне реакције и тумачења, те да стари трошни објекти који стоје у Бањалуци морају се привести намјени.

- Испало је да Драшко сели људе из центра града - навео је Станивуковић данас на конференцији за новинаре.

Међутим, Станивуковић је јуче спомињао станове, а не трошне објекте.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић је управо изазвао револт: "Не можеш да платиш – продај и сели"

Станивуковић је ово изјавио током расправе о повећању вриједности непокретности у Бањалуци, која ће бити већа за 25,8 одсто, ако одборници то прихвате.

- Живот у центру кошта више него на Петрићевцу, живот на Петрићевцу пуно више него у Мотикама, а у Мотикама пуно више него у Поткозарју. Неко је био имућан, па је оставио сину или унуку стан или кућу од 150 квадрата, а он није толико способан и не може да издржи у екстра нултој зони. Онда продате стан и идете гдје можете. Ми хоћемо да је у центру града јефтино, да нема буке, да се не чује музика из кафића и да је све зелено. Хоћемо да је као Мањача, али да је све изграђено и близу - навео је Станивуковић јуче током сједнице Скупштине града.

Данас на конференцији за новинаре говорио је о трошним објектима.

- То није само естетско питање него и питање безбједности. Да то не буде легло наркомана или да неком скела падне на главу. Први смо које су ове ствари покренули, дајемо рок од пет година да власници објеката то приведу намјени. Предвидјели смо то регулационим простором, дали смо рок и да град изгледа онако како треба - рекао је Станивуковић.

Навео је да је порез на непокретност порез на богате.

- Ми предлажемо да буде туристички прихватљиво - рекао је он.

Драшко Станивуковић

Коментари (1)
