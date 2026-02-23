Станивуковић је управо изазвао револт: "Не можеш да платиш – продај и сели"

Извор:
Током расправе о повећању вриједности непокретности у Бањалуци, која ће бити већа за 25,8% ако одборници то прихвате, чуле су се мјере које би Град да уведе.
Наиме, градоначелник Драшко Станивуковић поручио је да живот у центру града мора имати своју цијену, те да они који то не могу да издрже треба да размисле о пресељењу у јефтиније зоне.
– Живот у центру кошта више него на Петрићевцу, живот на Петрићевцу пуно више него у Мотикама, а у Мотикама пуно више него у Поткозарју. Неко је био имућан, па је оставио сину или унуку стан или кућу од 150 квадрата, а он није толико способан и не може да издржи у екстра нултој зони. Онда продате стан и идете гдје можете. Ми хоћемо да је у центру града јефтино, да нема буке, да се не чује музика из кафића и да је све зелено. Хоћемо да је као Мањача, али да је све изграђено и близу – рекао је он у скупштинској сали.
Према његовим ријечима, четворочлана породица која има стан од 150 квадрата у центру, по садашњим порезима плаћа 300 КМ годишње. Са повећањем од 12%, који коалиције већине предлаже, плаћаће 360 КМ, односно 30 КМ мјесечно. Са повећањем које предлаже Град, плаћаће 33 КМ мјесечно.
– Породица која има 100 квадрата сада плаћа 92 марке. Са вашим повећањем би било 103 КМ, са нашим 116 марака. Причамо о нултој сезони – рекао је он и додао како његова породица има кућу од 1.000 квадрата на Петрићевцу.
– Ако сутра ја или моје дијете то не буде могли да плаћамо, продамо кућу идемо гдје можемо да издржимо живот – рекао је он за говорницом. А онда је говорио и о мјерама које би да уведу. Једна је обавезно уређење фасада.
Власници објеката у нултој, првој и другој градској зони добили би рок од три године да среде спољашњи изглед кућа, док би у насељима попут Петрићевца рок био пет година, преноси Српскаинфо.
– Имаш кућу без фасаде? Не можеш да је урадиш? Прихватамо. И ти прихвати да је живот у тој зони такав и такав – поручио је он суграђанима.
Имао је поруку за власнике запуштених објеката и земљишта у центру Бањалуке.
- Јесте видјели оне шупе и шупице, пропале и уништене куће у центру, у Српској улици. Оно ни на шта не личи. Требамо донијети одлуку, пријатељу можеш ти имати шупицу ту и не мораш је никад продати, али плаћаш порез на непокретност као да је зграда која је ту уцртана или објекат. Човјек држи шупицу који хоће да прода за милионе. Ми се са тим не можемо изборити – рекао је Станивуковић.
Па је најавио и да ће Град уређивати запуштена дворишта, али уз обавезну наплату власницима.
– Пропала дворишта ми ћемо косити, али ћемо прослиједити рачуне. Ко не плати, не може да изда, да пређе границу, дајемо му казну. Човјек отишао питај Бога гдје, а нама оставио блато и прљаво – рекао је он и додао да свако треба да живи тамо гдје може.
– Опорезујте моју породицу. Видјели сте колика је кућа, треба да платим. И хоћу, али не дате да платим – поручио им је он.
