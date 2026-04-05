Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Након одласка из Партизана, прослављени кошаркашки тренер Жељко Обрадовић није преузео ниједан нови клуб.
Иако су га звали бројни тимови, он није прихватао посао, а сада је у интервјуу за словеначки “24ур” поново нагласио да не планира ништа до краја сезоне.
Новинар га је, између осталог, питао и о његовим будућим плановима, али Обрадовић је остао загонетан.
"Веома сам срећан човјек јер сам могао да радим оно што изузетно волим. То ме је испуњавало. Посвећујем се неким другим стварима за које нисам имао времена док сам радио. У овом тренутку сам направио паузу. У јуну ћу разговарати сам са собом. Ако се одлучим за наставак, то ће значити да сам пронашао мотивацију. Мотивација је оно што нас све покреће, без обзира на професију", казао је бивши тренер Партизана.
"Па није Жељко Обрадовић задужен да током сезоне гледа свакојаке играче, изгубили смо највећег тренера"
Открио је Жељко Обрадовић које играче би волио да тренира.
- Николу Јокића и Луку Дончића, наравно. Зато што су врхунски играчи, зато што су људи који уживају у игрању кошарке. То је оно што мене као тренера испуњава када гледам начин на који играју. Оно што је најважније, они уживају у кошарци.
Упитан је Жоц да ли има неки савјет за Луку Дончића.
"Не могу да му дајем савјете. Лука је већ изградио невјероватну каријеру. Игра на врхунском нивоу. Рекорди које постижу и он и Јокић су изузетни. И наравно, ми у овом региону можемо само да будемо поносни на оно што обојица тренутно раде у НБА лиги".
