ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

Аутор:Славиша Ђурковић
Европска унија пооштрава правила за ароматизоване дуванске производе! Убудуће су обухваћени и нови производи ако због адитива имају значајно измијењен мирис или укус.
У Аустрији за то важи јасан рок: од 1. јуна 2026. године такви производи више не смију да се продају нити нуде. Правило се конкретно односи на варијанте са такозваним „карактеристичним аромама“.
То обухвата, на примјер, врсту „Хитс Блу Селекшн“ (HEETS Blue Selection) компаније Филип Морис (Philip Morris). То значи да – уз поштовање предвиђеног прелазног периода – најкасније од 1. јуна више неће бити доступна у продаји.
С друге стране, друге варијанте остају на аустријском тржишту. Ту спадају, на примјер, „Хитс Турквоаз Селекшн“ (HEETS Turquoise Selection) или „Хитс Сијена Селекшн“ (HEETS Sienna Selection), које се сматрају алтернативама унутар понуде.
„Хитс Блу Селекшн“ (HEETS Blue Selection) у Аустрији од 1. јуна 2026. више не смије да се продаје нити нуди у дуванским радњама. То важи како за излагање на полицама, тако и за снабдијевање свих аутомата.
Генерално, на нивоу Европске уније донесена је забрана „карактеристичних арома за нове дуванске производе“. Примјена ове регулативе спроводи се широм ЕУ.
Цигарете познате у БиХ
Хитс (HEETS) цигарете посљедњих година доживјеле су екстремну популарност и у БиХ. Многи пушачи управо бирају овај бренд, прије свега због другачијег начина конзумације дувана, мањег интензитета мириса у односу на класичне цигарете, као и широког избора варијанти које одговарају различитим навикама и укусима корисника. Поред тога, раст популарности уређаја као што је IQOS додатно је утицао на ширење ових производа на домаћем тржишту, гдје су данас постали један од најзаступљенијих избора међу алтернативама традиционалном пушењу.
